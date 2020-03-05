Коронавірус і курці: вчені повідомили шокуючий факт

Коронавірус 2020 рідше з’являється у тих людей, хто курить сигарети. До такого приголомшливого відкриття прийшли вчені.

За словами фахівців, курці хворіють їм на 20% рідше, ніж ті, хто незалежний від нікотину. Про це повідомляє видання Federal Press.

Вчені вивчили хворих COVID-19 в Ухані і прийшли до єдиної думки, що з 140 пацієнтів тільки двоє курили. Це становить лише 1,4 % від всіх обстежуваних.

Експерти впевнені,що курці в 20 разів менше ризикують заразитися коронавірусом, ніж некурящі.

«У той же час експерти відзначають, що в зоні ризику зараження коронавірусів — люди, які страждають на гіпертонію і діабет», — заявляють вчені.

Але все-таки не варто забувати, що куріння сигарет дуже небезпечно для здоров’я, воно викликає онкологічні захворювання, хвороби серця і судин.