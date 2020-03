У США на честь малюка Йоди назвали танк

Іменем одного з найпопулярніших персонажів телесеріалу “Мандалорець” по всесвіту Зоряних Воєн – малюка Йоди – назвали танк армії Сполучених Штатів Америки. Фото танка опубліковано в офіційному Twitter-акаунті армії США, передає УНН.

“Броньовані гусеничні машини Абрамс M1 3-й піхотної дивізії США готові до інвентаризації після навантажувальних операцій”, – сказано в повідомленні під заголовком “Хай буде з тобою Сила” (з англ “MayTheForceBeWithYou!” – ред.), що є слоганом франшизи.

На фото, опублікованому під повідомленням, видно танк, на гарматі якого написано “Малюк Йода”.

#[email protected]_Infantry M1 Abrams armored track vehicles are aligned and ready for inventory after loading operations concluded on the American Roll-On Roll-Off vessel, for #DefenderEurope 20 in Savannah, Ga.

Photo by Pfc. Daniel Alkana#Ready2Fight pic.twitter.com/mx5EIVEEIH

— U.S. Army (@USArmy) February 20, 2020