П’яна компанія до смерті побила російського архітектора

У Єкатеринбурзі двоє чоловіків до смерті побили 66-річного архітектора Олександра Кротова. Про це у четвер, 5 березня, «Стрічці.ру» повідомив офіційний представник управління Слідчого комітету Росії (СКР) по Свердловській області Олександр Шульга.

За версією слідства, напад на потерпілого було скоєно двома зловмисниками 11 січня в районі перехрестя вулиць Гагаріна і Малишева. Вранці 27 лютого потерпілий помер від отриманих травм.

Як повідомило джерело «Стрічки.ру» в правоохоронних органах, 11 січня Кротів в кафе зробив зауваження п’яній компанії, яка голосно себе вела і матюкалася. Після цього Кротів пішов додому, проте двоє чоловіків з цієї компанії наздогнали його і побили. Відзначається, що в крові архітектора слідів алкоголю не виявлено.

В даний час слідчими СКР пред’явлено нове звинувачення по частині четвертій статті 111 КК РФ («Навмисне заподіяння тяжкої шкоди здоров’ю, що спричинило смерть потерпілого») 32-річному екатеринбуржцу, що працює монтажником вентиляційних систем на приватному підприємстві.

«Також в органи поліції направлено доручення про встановлення місцезнаходження та затримання другого передбачуваного фігуранта», — повідомив Шульга.

9 січня повідомлялося, що поліцейські до смерті побили затриманого на кладовищі росіянина. За версією слідства, у вересні 2019 року двоє поліцейських затримали чоловіка за скоєння адміністративного правопорушення і застосував до нього фізичну силу і надівши на нього наручники. Після цього вони відвезли чоловіка до міського цвинтаря, де побили його руками і ногами, після чого втекли. Потерпілий помер від отриманих травм.