Андрій Єгоров і фонди його майна

Як «фіктивне м’ясо» може спричинити за собою корупційну схему на ринку нерухомості

Після позбавлення від «майданчиків Яценко» українці негайно зіткнулися з іншої кримінальної реальністю – діяльністю заступник голови Фонду держмайна Єгорова, з початку лютого завершити операції з нерухомістю в Україні стало практично неможливо.

Проблема виявилася в оцінці об’єктів, які неможливо зареєструвати на новому майданчику Фонду держмайна України. З 1 лютого приймати звіти і визначати реальну вартість житлових і нежитлових об’єктів необхідно через нову базу Фонду держмайна. Але база не працювала! Втім, виявилося, вирішити проблему можна через якихось посередників за 3 тис. грн.

Виникло питання — а хто ж паралізував ринок нерухомості? Знаючим людям далеко за відповіддю ходити не довелося — дуже швидко всі ниточки зійшлися на знатного риелторе, з кінця минулого року засів у крісло заступника голови Фонду держмайна Андрія Морріса, який до цього обіймав посаду керівника групи консультаційних послуг українського офісу міжнародної консалтингової компанії в сфері нерухомості Jones Lang LaSalle (JLL).

Правила проведення операцій з майном змінилися в кінці 2016 року після того, як Верховна Рада внесла зміни до ст. 172 Податкового кодексу і зобов’язала Фонд держмайна створити єдину базу звітів оцінювачів, наповнювати її і контролювати правильність оцінки. Депутати боролися з заниженням вартості оцінки, що прямо впливає на податкові надходження.

Перед проведенням операції потрібно сплатити 1% від ціни квартири (повинна бути не менше оціночної) у Пенсійний фонд, ще 1% — держмито. Якщо власник володіє квартирою або будинком менше трьох років, то додатково доведеться заплатити мито в розмірі 5% і 1,5% — військовий збір.

Фонд держмайна вирішив залучити на ринок приватні компанії і видав ключі доступу до Єдиної бази оцінки чотирьом гравцям — Ві Ай Пі Департамент (обслуговує майданчик Оцінка. online), Професійна оцінка (компанія Про закупівлі), Експрес Оцінка (компанія Акцепт онлайн) та Реєстр оцінка (інформаційно-консалтинговий центр АСБОУ). Щорічно в Україні проводиться приблизно 500-700 тис. угод, що приносить власникам майданчиків не менше 1 млрд грн. — дуже солодкий шматок.

Всі ці компанії пов’язують з депутатом Антоном Яценком. Яценко раніше свою причетність до цих компаній спростовував. Завантажити оцінку в базу можна було за 1,8 тис. грн, що викликало протест серед ріелторів. Претензії були і до якості роботи: деякі об’єкти оцінювалися дорожче, ніж коштували реально і податків учасникам угод доводилося платити більше.

Про необхідність відмовитися від посередників заговорили до кінця минулого року. Але ліквідувати майданчики з першого разу не вдалося. У Раді грянув скандал з так званими «майданчиками Яценко». Офіс президента підозрював 11 депутатів партії Слуга народу в отриманні близько $30 тис. за те, щоб не підтримувати профільний законопроект 2047д. Але після скандалу документ все ж прийняли.

І з 1 лютого майданчики-посередники вже не можуть працювати з оцінкою і Фонд держмайна запропонував альтернативний майданчик. Але після рішучого реформування, з початку лютого ця площадка… припинила приймати оцінки, залишивши доступ тільки нотаріусам.

Угоди можна стало проводити тільки за тими оцінками, які були завантажені в базу до 31 січня цього року. Тому продавці і покупці «підвисли», угоди стали переноситися на більш пізній термін. Люди почали втрачати час і гроші.

Але такі проблеми з сервісом Фонду природно привели до цілком передбачуваних наслідків – на ринку з’явилися «рішали». Інтернет замайорів оголошеннями — «Пропонуємо послуги оцінювача, у якого є ключі доступу до бази даних і за 3 тис. грн він зможе зробити оцінку. Оперативно і під ключ. Краще скористатися його послугами, оскільки база запрацює ще не скоро».

Ідейним натхненником цього процесу і став вже згаданий заступник голови Фонду держмайна Єгоров – саме він саботував роботу ДП Прозорро. Продажу, яка займається запуском бази ФДМУ. За словами людей, знайомих з ситуацією, на столі Єгорова накопичилася купа кореспонденції, присвяченій шляхів оперативного вирішення проблеми. Але всі ініціативи мудрий керівник гальмував, апелюючи до того, що необхідно замовляти розробку окремої бази даних, яка… орієнтовно повинна з’явитися в другій половині року.

З іншого ж боку — згадані посередники в Інтернеті. Цікаво, що для організації такого швидкого оповіщення ринку про «нових послуги» Єгоров не погребував скористатися послугами… вигнаного Яценко, на базі майданчиків якого і почали було стригти опинилися в глухому куті українців.

Втім, після чергового скандалу і звернень оцінювачів у НАБУ і СБУ, до кінця лютого операції на ринку нерухомості поновилися. Але – база даних фонду держмайна, куди вноситься інформація про оцінку активів працює не стабільно, а правильність звітів оцінювачів ніхто не перевіряє.

Такий ось утворився цікавий тандем «прозорості» нового обличчя і досвіду в махінаціях бувалого.

Втім, самому Єгорову вчитися каламутним справах теж не доводиться — навички є і власні. Справа в тому, що він є бенефіціаром такого собі ПП «Генезис Груп» (код 33739582). Яка, крім свого прямого профілю діяльності (нерухомості) не гидувало займатися й іншими видами діяльності. А саме — фіктивним підприємництвом, сприяючи конвертаційним центрам і ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Тому цей «Генезис» і став в 2017 році фігурантом кримінальної справи (ЄРДР №32017100090000026 від 29.03.2017) за ч. 5 ст. 27 і ч. 3 ст. 212 КК України. Правоохоронців тоді дуже здивувало навіщо ріелторам закуповувати яловичину, баранину, свинину та інші види м’яса в кількостях, явно перевищують потреби офісних працівників для частувань на пікніках.

І після обшуків і вилучень документації кмітливий власник і благопристойний ріелтор Єгоров кинувся ліквідовувати свій наследивший «Генезис», а сам перемістився на зовсім інше поле діяльності — вже в державних масштабах.

Припускаю, враховуючи історію нашого героя, вже питання компетентних органів досліджувати можливі зв’язки Андрія Єгорова з Антоном Яценком ще і в «м’ясних справах». Тому що, якщо вони підтвердяться — історія з «ліквідацією» майданчиків Яценко і неполадками в роботі підконтрольної Єгорову бази Фонду держмайна знаходить очевидно корупційний підтекст.

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