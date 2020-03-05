Помстився жінкам за 23 лютого

Скоро 8 березня, а це означає, що деяким чоловікам належить вибирати подарунки коханим жінкам/мамам/сестер/дочкам/колегам. І як тут не зійти з розуму від такого асортименту жіночих штучок.

Ось і чоловік з Сочі в одному з місцевих супермаркетів «Пятерочка» був збитий з пантелику вибором колготок. То чи знижки його так пьянили, то голова обертом пішла від асортименту. Але пізніше по запису відеоспостереження стало зрозуміло, що ловелас намагався вкрасти кілька упаковок панчішно-шкарпеткових виробів.

Щось явно пішло не так. Чоловікові явно завадило алкогольне сп’яніння, яке додало +100 до сміливості і стільки ж відняло від спритності. Це і завадило йому здійснити свій підступний план.

Поки не ясно, для чого мужикові знадобилося СТІЛЬКИ жіночих колготок. Може він дійсно вирішив помститися всьому жіночому підлозі за шкарпетки на 23 лютого і задарувати своїх мам/бабусь/дружин колготками, а може хотів піти на справу серйозніше «масці» з панчіх.

Як думаєте?