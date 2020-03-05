Белла Хадид позировала на полу без белья (фото)

Манекенщица Белла Хадид показала личные пикантные кадры

Звезда мировых подиумов позировала без белья. Точнее, без бра. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Изабеллы.

Так на новых опубликованных Беллой фото она покрасовалась у зеркала в эффектном наряде, который состоял из короткой джинсовой куртки, юбки и берета. Последний элемент не удивительно, что присутствовал на Белле, так она заговорила в своем посте о вероятном приобретении недвижимости в Париже.

Так на снимках частично Белла засветила свою грудь стройные ножки и подтянутый живот. А позы, которые знаменитости принимала фотографируясь, превзошли все ожидания ее поклонников: модель сидела на полу и расставила при этом свои ноги так, что были видны ее трусики.

Поклонники Хадид-младшой пишут под постом разное:

“Что такое”

“Да, не каждый может себе позволить подобные покупки”

“Очаровательна”

“Огонь”

“Надоела”

“Обожаю тебя!!!”