У Борисполі «гонщик» приставив до голови пістолет після зупинки поліцією: відео з місця НП

В центрі міста Бориспіль Київської області 5 березня водій погрожував вистрелити собі в скроню, коли його авто зупинили правоохоронці. Цьому передувало ДТП, в якому постраждав поліцейський, і погоня.

Інцидент стався на Київському шляху. Про це повідомила прес-служба патрульної поліції Київської області в Facebook.

Так, бориспільські правоохоронці отримали інформацію про те, що з Києва в напрямку міста рухався автомобіль Honda Accord, водій якого скоїв наїзд на поліцейського. Екіпаж патрульних помітив машину і подав вимогу про зупинку, але чоловік за кермом почав переховуватися.

Він не реагував на правоохоронців, порушував правила дорожнього руху, створюючи аварійні ситуації. Тоді на Київському шляху дорогу водієві заблокували. Чоловік вийшов з авто і почав погрожувати застрелити себе. Пізніше він був затриманий співробітниками Корду.

У Борисполі «гонщик» приставив до голови пістолет після зупинки поліцією

Facebook/Ярослав Годунок

Під час переслідування троє патрульних отримали травми, а потім були госпіталізовані. Також два службових автомобілі отримали механічні пошкодження.

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