Повінь – зміна системи

Menu
Close

Зеленський в Санжарах заявив, що Україна об’єдналася з-за коронавіруса

05.03.2020

Президент України Володимир Зеленський прибув у Нові Санжари Полтавської області, де 5 березня закінчився карантин евакуйованих з Уханя з-за коронавіруса.

У коментарі журналісту він заявив, що спочатку країна не була готова до того, що сталося, адже раніше подібних НП не траплялося, однак швидко вийшла з кризи.

«Але країна швидко об’єдналася. Була штучна блокування. На жаль, Нацгвардія трохи пізніше отримала інформацію. Хтось недопрацював. Але Скалецька молодець. І місцеві люди зі здоровим розумом все зрозуміли», – сказав президент і похвалив відомства, які не допустили втрати контролю над ситуацією в Нових Санжарах.

Читайте також:   На столичному будівництві сталася стрілянина: поранений охоронець
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *