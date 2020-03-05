Зеленський в Санжарах заявив, що Україна об’єдналася з-за коронавіруса

Президент України Володимир Зеленський прибув у Нові Санжари Полтавської області, де 5 березня закінчився карантин евакуйованих з Уханя з-за коронавіруса.

У коментарі журналісту він заявив, що спочатку країна не була готова до того, що сталося, адже раніше подібних НП не траплялося, однак швидко вийшла з кризи.

«Але країна швидко об’єдналася. Була штучна блокування. На жаль, Нацгвардія трохи пізніше отримала інформацію. Хтось недопрацював. Але Скалецька молодець. І місцеві люди зі здоровим розумом все зрозуміли», – сказав президент і похвалив відомства, які не допустили втрати контролю над ситуацією в Нових Санжарах.