На Сумщині в інтернаті жорстоко побили дитини: медсестра не хотіла надавати допомогу

В місті Путивль Сумської області в школі-інтернаті один учень жорстоко побив свого ровесника, а інший знімав все на відео.

Про інцидент, який стався 26 лютого, розповів користувач Aleksandr Vint у Facebook-групі «Путивль». Як стало відомо, учасникам бійки 11-12 років.

«Сильні удари проводилися ногами по голові, по ребрах, нирках та інших життєво важливих частинах тіла. А також, стрибки «з розгону», а потім удари по тих же частинах тіла. Знімав на камеру саме той хлопець, який попросив товариша побити учня», – розповів чоловік.

За його словами, вихователі та вчителі бачили, що відбувається, але ніяк не відреагували. Коли потерпілий прийшов до медсестри в медпункт, та йому сказала, що нічим не зможе допомогти. Хоча і очевидці розповіли, що у дитини текла кров з носа, боліли ребра і нирки. Відео бійки можна подивитися за посиланням.

«Директор, дізнавшись про ситуацію, сказала, чи можна якось домовитися і вирішити питання між собою. Батьки дитини, який попросив свого друга побити учня, запропонували фінансову допомогу у розмірі 500 грн. Але справа не в грошах, а в моральному стані дитини на сьогоднішній день «, – додав житель Путивля.