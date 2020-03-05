Нерухомості на 5 сімей: хто така прокурорша Оксана Острик і чому нею цікавиться ДБР?

Державне бюро розслідувань займеться скандальної прокуроршей з Одеси Оксаною Острик: чиновницю запідозрили у корупції та перевищенні влади. Починаючи з 2012 року, вона періодично потрапляє в скандали, проте всупереч усьому досі працює в органах прокуратури. Хто така Острик і чому нею зацікавилися силовики?

Будинки, квартири та ділянки на одну зарплату

Відстежити кар’єру прокурора виявилося непросто: її біографія — таємниця за сімома замками. Відповідно до кадрового резерву на посади суддів місцевих судів Одеси, Острик в 2001 році закінчила Одеську національну юридичну академію, стаж роботи — 17 років. У 2012 році стала старшим прокурором міської прокуратури Одеси. З грудня 2015 року працює прокурором Одеської місцевої прокуратури №3. Задекларувала чимало нерухомості, хоча ні сама прокурор, ні її чоловік — Ігор Острик — не займаються бізнесом, пишуть Вести.

Згідно декларації за 2019 рік, у власності родини три земельні ділянки: у Черкаській області (1000 кв м і 41900 кв м) і в Одесі (71 кв. м). Три будинки: 42,8 кв м і 67 кв м у Смілі Черкаської області, а також великий будинок на 105 кв м в Одесі. У курортній столиці також є дві квартири площею 101 кв. м і 72 м. кв Цікаво, що земельна ділянка, велика квартира і будинок в Одесі, придбаний в грудні 2019 року, оформлені на чоловіка Острик, офіційний дохід якого — 2409 грн пенсії у місяць. Інша квартира в Одесі належить прокурорше по праву «безкоштовного користування» і зареєстрована то на її матір, то на родичку Тамару Михайлівну Острик. У 2014 році ця жінка купила новенький Ford Focus і знову-таки нібито безоплатно віддала його прокурорше у користування.

У Оксани Острик відкрито два рахунки в «Приватбанку» і «Райфайзен Банку Аваль», однак які суми там зберігаються, у декларації не вказано. Сім’я Острик не бідує завдяки дбайливим родичам. Інакше як пояснити походження автомобіля та новенького будинку при щомісячної зарплати прокурора 30 тисяч грн? На ці гроші, згідно декларації, живе сім’я з 4 чоловік і куплено все це майно.

Не без допомоги прокурора: як вкрали «Таксопарк» на Середній

У кар’єрі Острик була не одна скандальна історія. Перша відбулася в 2007 році, коли керівники ВАТ «АТП 15106» (Одеса, вул. Середня, 48), навмисне довели підприємство до банкрутства, а потім незаконно заволоділи його майном, залишивши без гроша 250 акціонерів — пенсіонерів, багато з яких пропрацювали тут все життя. Голова правління Чистов обґрунтував необхідність розпродати майно АТП тим, що у підприємства немає оборотних коштів на капремонт. У результаті будівлі та споруди загальною площею 13 тис. кв. м, розташовані на майже 3-х гектарах, продані за ціною однокімнатної квартири в новобудові — за 400 тисяч грн. Гроші провели через фірми-прокладки: операція не принесла бюджету ні копійки. При цьому акціонери заявляли, що в дійсності АТП продали за цілих 6 млн доларів готівкою.

Слідство прийшло до висновку, що керівники підприємства ухилилися від сплати податків на суму 1,8 млн грн. Було порушено кримінальну справу за фактом шахрайства. Ревізія встановила, що посадові особи вступили в змову з ФОП і розділили між собою більше 1 млн грн, які повинні були отримати акціонери.

Незважаючи на очевидність і обґрунтованість звинувачень, винні так і не понесли відповідальності. Залишитися на волі їм допомогла, в тому числі прокурор Оксана Острик. Кілька місяців справу «ходили» по кабінетах, поки тоді ще помічниця прокурора Острик не прийняла постанову про відсутність складу злочину в діях керівників «Таксопарку». Таким нехитрим чином у порушенні кримінальної справи було відмовлено. «Смішно інше, Острик прийняла постанову 04.04.2012 року, мені відправила його 28.04.2012 року, а в судах заявляла що я пропустив строки на оскарження. А що ще? Сказати-то нічого. Злочини на обличчя видно не озброєним оком», — заявляв адвокат акціонерів. Сторони роками судилися, постанова Острик оскаржили і скасовували, держзвинувачення продовжувало наполягати на невинності шахраїв. Фінал історії класичний — підприємство продали, гроші поділили, не забувши про прокурорів, а сотні акціонерів залишилися ні з чим.

Без вини винуватий

Втім у деяких випадку «сліпа» Феміда у виконанні Острик виявлялася дуже навіть «зрячої». Прокурор не знайшла складу злочину в шахрайстві в особливо великих розмірах, зате побачила там, де його не було.

30 липня 2015 року затримали колишнього заступника начальника управління охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міськради Віталія Бабіна за отримання хабара $5 тис. Прокурором у справі була Острик. Обвинувачення грунтувалося на відео, на якому нібито зафіксовано момент передачі грошей. Вісім місяців захист і громадськість вимагали продемонструвати це відео. Коли це, нарешті, сталося, з’ясувалося, що ніякої передачі хабара на ньому не зафіксовано. Відбитків на конверті теж не виявилося. За словами свідків, якась жінка принесла конверт з грошима в офіс дружини Бабіна, коли тій не було на місці. Слідом за нею в приміщення увірвалися працівники прокуратури.

Правозахисники звинуватили прокуроршу і наслідок у перевищенні влади: на їхню думку, Бабина використовували, щоб виконати спущений зверху план «боротьби з корупцією». У підсумку «обвинувачений» більше року просидів у СІЗО, а «доказова база» Острик виявилася настільки слабкою, що до розгляду справи повернулися через три роки.

Закон на сторожі рейдерів

Співробітники Одеського національного медуніверситету звернулися в Державне бюро розслідувань з проханням залучити Оксану Острик до кримінальної відповідальності за перевищення влади.

Ця історія почалася влітку 2018 року, коли екс-керівниця Моз Уляна Супрун звільнила ректора Одму Валерія Запорожана і замість того, щоб оголосити вибори ректора (як це і написано в законодавстві) призначила свого в. о. Ним став Костянтин Аймедов. Через місяць він склав з себе обов’язки і призначив нового в.о. ректора — Дубініну Владлену. Відому корупціонерку, міністра охорони здоров’я в Кабміні Азарова. Колектив збунтувався. Співробітники вийшли на вулиці, пікетували будівлю МОЗ та КМУ, добилися в суді скасування указу Супрун про призначення її ректора. У правовому полі Супрун і Дубініна програли. І вирішили вийти за його межі. До них приєдналися одіозні екс-нардеп Давид Макар’ян і Максим Болдін — юрист, у минулому права рука скандального мера і «господаря» Одеси Едуарда Гурвіца. Разом з Дубініної і бандою титушек ці двоє щонайменше 6 разів намагалися захопити будівлю університету: виламували двері, били вікна, газ розпилювали, трощили меблі і навіть баррикадировались в ректораті. Співробітників, які встали на захист Одму, дискредитували, поливали брудом і залякували.

Рейдерські війни припинилися наприкінці 2019 року, коли Супрун остаточно пішла в небуття, а її послідовниця Скалецька затвердила бюджет університету, підтвердивши тим самим законність чинного ректорату. Бойовики Дубініної вщухли, університет став повертатися до нормальної роботи, погасили річну заборгованість із зарплат і стипендій.

Здавалося, конфлікт вичерпано. Але слово взяла Острик. У спадок від рейдерських захоплень Одму дісталося чимало виробництв, позовів і судових позовів. Дві справи розслідує Одеська прокуратура №3, в якій працює Острик. Відповідно до звернення колективу в ГБР, вона безпідставно викликає співробітників вузу на допити і вимагає надати документи, які не відносяться ні до одного з розслідувань: штатні розклади, укази про призначення працівників на посади, фінансові плани і звіти, кошториси та ін На думку авторів листа, таким чином Острик «незаконно втручається в роботу і господарську діяльність Одму». Люди впевнені: прокурор прокурор діє в інтересах рейдерів Дубініної, яка таким способом намагається знову заблокувати роботу університету. «Оксана Острик піддалася незаконного впливу, що призвело до перевищення прокурором своїх повноважень, протиправному впливу та порушення прав працівників Одму, втручання в діяльність Одму», — йдеться у зверненні.

Яке відношення має Острик до Дубініної про Ко? Безпосереднє. Прокурор багато років працює в судовій системі Одеси. Як і адвокат Максим Болдін — затятий прихильник Дубініної. Острик з ним чудово знайома. Більше того, Болдін був не просто соратником, але і особистим юристом Гурвіца. Той, у свою чергу, дружив з Чистовим. Тим самим Чистовим, який розікрав «Таксопарк» і якого Острик врятувала від в’язниці. Не викликає сумнівів, що «рятувальну операцію» Чистова з мерії курирував саме Болдін. Так що його з Острик пов’язують давнє партнерство, дружба і загальний «бізнес» — корупція, схеми і рейдерство.

ДБР за законом зобов’язана розглянути звернення колективу Одму і перевірити викладені в ньому факти. А це означає, що скоро ходити на допити доведеться самій Острик. І хоча по багатьох епізодах її «професійної діяльності» термін давності минув, безперечно, слідчим знайдеться, про що з нею поговорити. Не виключено, що згодом до розмови приєднаються і Болдін разом з Дубініної.

Нерухомості на 5 сімей: хто така прокурорша Оксана Острик і чому нею цікавиться ДБР? оновлено: 5 березня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0