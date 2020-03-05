«Людей засуджують на голих показаннях — ніякого здорового глузду»

Як припинити перетворення Росії в суспільство катів і жертв, заохочує тортури

Фігуранти гучних кримінальних справ часто заявляють про тортури під час слідства. Одним з яскравих прикладів стала справа «Мережі» (організація заборонена в РФ), учасники якого були звинувачені в організації терористичного співтовариства, але їх захисники та родичі неодноразово заявляли, що багато свідчення були дані під катуванням. Керівник адвокатського бюро «Магнат» Сергій Колосовський, який працював у карному розшуку, вважає, що до поширення тортур призводить в першу чергу зниження вимог до наданих слідчими доказів.

«Горезвісне побиття в поліції — це самий м’який варіант»

Зазвичай говорять про тортури в поліції, але, повірте, поліція — найшкідливіше ланка державної катувальної машини, в яку входять і Слідчий комітет РФ, і ФСБ, і АДМІНІСТРАЦІЇ, та інші «погонні» системи.

Забігаючи вперед, скажу, що вирішити проблему тортур у Росії президент може або Держдума одним розчерком пера. Але спочатку потрібно визначитися з поняттями.

Тортури в инквизиционном процесі існували завжди. Можете згадати петровські часи, європейську середньовічну інквізицію, 30-ті роки в СРСР. Не було золотого століття в історії людства і чарівного держави, в якому людей би зовсім не катували. Так, у цивілізованому суспільстві ця проблема купірується і зводиться до рівня статпогрешности. У сучасній же Росії тортури набули характеру національної катастрофи, і з цим потрібно щось робити.

На перший погляд здається, що всі цивілізовані люди засуджують тортури. Проте подивіться, як химерно виражається суспільна думка в окремих випадках.

Один і той же людина може кричати, що треба стратити всіх катів у погонах, і він же буде закликати каструвати педофіла іржавими ножицями.

Тому, перш ніж огульно засуджувати, потрібно спробувати спокійно зрозуміти і розібратися, чому саме в сучасній Росії тортури придбали такий масштаб.

Але спочатку про те, що таке тортури. Горезвісне побиття в поліції — це, вибачте, самий м’який, лайтовый варіант. Набагато більш страшні речі з людьми робить Слідчий комітет або наш самий гуманний суд. Що, для когось секрет, що людей найчастіше відправляють в СІЗО, щоб добитися потрібних свідчень? Просто хтось не замислюється, що для більшості катування неволею і страхом набагато жахливіше, ніж вульгарні горезвісні побої. Адже цією тортурам піддається не тільки заарештований, але і його рідні, старики-батьки, діти.

Нещодавно ми закінчили справу — Слідчий комітет домагався від мого довірителя свідчень. Людина потребувала складних нейрохірургічних операціях, а слідчий СК забороняв їх робити, і людина просто помирав від болю. Мама арештованого не витримала всього цього і померла. А слідчі і суд навіть не відпустили сина проводити матір в останню путь. Ви вважаєте, це не тортури? То справа закінчилася відносно благополучно, тільки мати вже не повернути. І людина не бажає нічого ворушити — тому тут без прізвищ.

Але ось, будь ласка, щоб не бути голослівним, наведу конкретний приклад. 13 лютого в Челябінську за клопотанням слідчого слідчого комітету заарештований будівельник Михайло Азаматов. Вдома залишився старий батько, який переніс три інфаркти і інсульти. Щотижня до нього викликають швидку, але він відмовляється від госпіталізації — чекає сина. 27 лютого обласний суд залишив Михайла під вартою, незважаючи на пряму заборону арештовувати осіб, обвинувачених у вчиненні злочину у сфері підприємництва. Скільки ще витримає батько? А до Михайла ходять працівники різних відомств і пропонують здати пару чиновників і піти додому. Ви вважаєте, це не тортури? Будь-якому чоловікові простіше дати відрізати собі руку, ніж бачити це знущання над батьком.

І ви, ті, хто кричать: «так їй і треба!», «Олігархів — в тюрму!», «Чиновників — у в’язницю!», «Злодіїв — у в’язницю» (мова йде тільки про підприємців — кишеньковим злодіям традиційно російська людина співчуває), чим ви відрізняєтеся від тупого мента-Ппсників, який б’є гумовою палицею наркомана, щоб той сказав, у кого він купив дозу?

Чому в сучасній Росії тортури придбали такий гігантський розмах? Та тому що змінилася система доказування, стандарти доказування.

Згадайте, коли востаннє до цього в Росії так масово катували людей? Правильно, коли генеральним прокурором країни був Вишинський, який проголосив визнання царицею доказів.

Ви подивіться, у що сьогодні перетворюються слідство і суд? Людей засуджують на голих свідченнях. Ніякої логіки, ніякої криміналістики, ніякої дедукції. Так просто ніякого елементарного здорового глузду. Є свідчення або свідчення обвинуваченого, або показання свідка, уклав досудову угоду, — винен! Ось це і є причина, по якій ми перетворюємось у суспільство катів і жертв.

«Слідство і суд сприймають як свідчення цілком самодостатні докази»

Нас, тих, хто працював у міліції в 90-е, теж багато в чому звинувачували. Але не було тоді такого масового свавілля, яке процвітає зараз. Тому що був інший стандарт доказування. Тому що за дуже рідкісними винятками справа не могло пройти в суді на одних голих свідченнях. Наприклад, більшу частину оперской життя я пропрацював в групі по боротьбі з квартирними крадіжками. Коли крадіжка вважалася розкритої? Тільки тоді, коли злочинці не просто зізналися, а ще й показали, куди поділи крадені речі, і ми ці речі знайшли. Це було об’єктивно.

У книзі «Антикілер» (тільки, будь ласка, не ототожнюйте з однойменним фільмом) 90-ті описані чесно. І ось там є епізод. Слідчий прокуратури звинувачує опера Коренєва, що той домігся визнання вбивці під тортурами, на що Коренєв заперечує: «А труп в тому місці, яке він показав, теж я закопав?»

У нас був подібний випадок — група квартирних злодіїв вирішила позбавитися від подільника і забрати його частку. Найняли кілера, майстра спорту з дзюдо, сина полковника КДБ, до речі. Кілер разом з керівником групи, забезпечував приймання якості робіт, і майбутньою жертвою виїхали за місто нібито на шашлики, кілер волоцюгу задушив, труп роздягли догола і закопали. Півтора року тому ми розкололи спочатку одного з квартирників, який знав про обставини вбивства зі слів старшого. Потім зізнався і здав самого керівника групи, розповів все в подробицях, але робив вигляд, що не пам’ятає дорогу до місця, де закопали труп. Потім взяли і кілера, той, «випадково» побачивши, як замовник у нас в кабінеті апетитно уплітає з баночки домашні пельмені, теж усе зрозумів і розповів.

Ось зараз цього вистачило б, є показання свідка, показання замовника, показання виконавця. Тоді — немає. Якби ми не знайшли тіло, через троє діб всіх відпустили б і більше ніхто ніколи нічого не довів би. І ми три доби не спали, рили землю в переносному, а потім і в прямому сенсі, і полегшено зітхнули, що злочин розкрито, тільки коли з-під землі дістали полуистлевший труп колишнього квартирного злодія. А зараз всіх трьох, включаючи свідка, засудили б і без трупа. Тому що є визнання — цариця доказів.

Інший випадок — під Новий рік від школи викрадений дев’ятирічний хлопчик. Підозра впала на колишнього водія батька, який нещодавно звільнився зі скандалом і буквально напередодні купив «Волгу» (1992 році за статусом ця машина прирівнювалася до нинішнього «Мерседесу»), і його товариша. Водій з товаришем зізналися, що вкрали дитину з помсти, потім його вбили, а труп втопили в ополонці.

Зараз ніхто не став би морочитися і справу відправили б до суду. Є визнання. Є мотив. А те, що труп не знайшли, — так течією понесло, на озері Шарташ адже дуже сильна течія, особливо в грудні. І людей б засудили. Тоді ж мені не сподобалося, що деталі не сходяться, я ще раз, поки керівництво шукало водолазів, поговорив з водієм, і він розповів, що гроші на машину вкрав зовсім в іншому місці. Я скасував виклик МНС, або як вони тоді називалися. Як виявилося, правильно зробив. Труп хлопчика був знайдений навесні зовсім в іншому місці, а кілька років потому стало відомо, що вбивство скоїв зовсім інша людина за замовленням коханки батька, яка вирішила, що дитина заважає їй відвести чоловіка з сім’ї.

Ці приклади можна продовжувати, але суть, я думаю, зрозумілий. Якщо в 90-ті свідчення були лише певним джерелом доказів, то зараз слідство і суд сприймають їх як цілком самодостатні докази.

Тому і катують людей, домагаючись будь-яких свідчень, — на себе, на сусіда і ще на он того главу муніципалітету. Слідчі з Шерлоків Холмсів і Впав Палычей Знаменских перетворилися на банальних тупуватих писарів зі схильністю до садизму, а оперативники з сищиків — в їх підручних держиморд.

«Присутність адвоката при самообмові — мінус, а не плюс»

Припинити це можна дуже просто. Потрібно зробити так, щоб слідчі показання втратили сенс в суді. І тоді ніхто не буде їх вибивати. Так, залишаться в поліції і Слідчому комітеті тупуваті садисти, але, якщо система не буде давати їм роботи, вони вимруть і до правоохоронних органів повернеться професіоналізм.

Зараз стандартна система доказів проста — з затриманого шляхом насильства або залякування вибивають потрібні свідчення. Слідчий записує їх у присутності адвоката — і все. Справу зроблено, не дарма людину катували.

Навіть якщо він в суді від них відмовиться, суд покладе в основу обвинувального вироку показання, дані в ході слідства.

Але замкнуте коло розривається дуже просто. З моменту прийняття у 2001 році КПК в ньому існує норма: до неприпустимих доказів відносяться показання підозрюваного, обвинуваченого, дані в ході досудового провадження у кримінальній справі за відсутності захисника, і не підтверджені ним у суді (пункт 1 частини 2 ст. 75 КПК). Тому при свідченнях обвинуваченого завжди присутній адвокат, а суд посилається на цю обставину як гарантії достовірності вибитих свідчень.

Адвокат при цьому може і не знати, чим і як лякали підзахисного оперативники годину назад і чому він прийняв рішення у чомусь зізнаватися. Або підзахисний просто наполягає на своїй позиції — адвокат не має права сперечатися. Ну і, звичайно, проблему так званих «кишенькових» адвокатів не можна скидати з рахунків, хоча зараз багато робиться, щоб викорінити це явище.

Виходить, що присутність адвоката при самообмові — мінус, а не плюс. І виправляється все дуже просто — з наведеної мною формулювання виключити вказівку на неприпустимість тільки тих свідчень, які були надані у відсутності захисника. Ось просто вирізати фразу «у відсутності захисника», прибрати із закону лише три зайві слова. Встановити, що неприпустимі будь-які показання обвинуваченого, дані на слідстві і не підтверджені ним у суді. І катувати обвинувачених у Росії перестануть. Принаймні, в таких масштабах. Просто стане нема чого. Цю ж думку в рамках обговорення пензенського справи «Мережі» висловлювала відомий московський адвокат Сталіна Гуревич. Це абсолютно здорове міркування, що я просто повторюю.

В ідеалі, звичайно, правило про недопустимість показань, даних на слідстві і не підтверджені в суді, непогано поширити і на допити свідків. Але це вже ненаукова фантастика, начебто садів на Марсі.