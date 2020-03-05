Соратниця Вакарчука розповіла про найнебезпечніше призначення в уряді

Народний депутат фракції «Голос» Олександра Устінова вважає призначення Іллі Ємця міністром охорони здоров’я найнебезпечнішим для країни.

Про це Устінова розповіла в ексклюзивному коментарі ІНФОРМАТОРу.

«Якщо говорити про призначення, яке небезпечне, я скажу, що це міністр охорони здоров’я, бо від нього залежить життя і здоров’я всієї нації. І коли ми бачимо, що міністром охорони здоров’я стає людина (Ілля Ємець, – ред.), яка була міністром охорони здоров’я за часів Януковича, а ми знаємо, чим закінчилася епоха Януковича і що тоді відбувалося в системі охорони здоров’я, тому це призначення я вважаю найстрашнішим і найнебезпечнішим», – сказала вона.

За словами Устінової, у неї є питання майже до шкірного міністра, починаючи від бізнесу в Росії і закінчуючи призначеннями в уряді Януковича.