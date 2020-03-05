Сеть рассмешил кот, который едва не сорвал концерт классической музыки (видео)

Очень любопытная кошка едва не сорвала концерт классической музыки в Стамбуле.

Сообщается, что животное могло делать все, что ему придет в голову, поскольку никто его не контролировал. Дело в том, что кошка считается бездомной. Так, с целью скоротать свой досуг она направилась послушать выступление симфонического оркестра в Стамбуле. Более того, кошка осмелилась выйти на сцену и по этой причине, концерт даже хотели остановить. Соответствующее видео с этим инцидентом уже активно обсуждается в соцсетях, пишет nnovosti.info.

На видеозаписе видно, как кошка смело прошлась по сцене, внимательно осмотрев всех присутствующих на ней, в том числе музыкантов, которые отнеслись к животному по-доброму и даже погладили. Затем организаторы мероприятия предприняли попытку словить любопытное существо, но им никак это не удавалась. Кошка продолжала резвиться на сцене и ощутила себя в роли дирижера, когда прыгнула на его место.

Отдельно стоит отметить реакцию зрителей в момент появления кошки. Хоть для многих это стало огромной неожиданностью, поскольку не каждый день животные выпрыгивают на сцену симфонического оркестра — всем понравилась эта забавная ситуация. Большинство присутствующих от души посмеялись и одарили животное аплодисментами.

К слову, со временем кошка сама успокоилась и умостившись на краю сцены, принялась слушать классическую музыку.

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: novosti-n.org