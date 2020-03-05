Міністр Немчинов поскаржився, що недоброзичливці його “спотворюють”

Олег Немчинов, який вчора став міністром Кабміну, подякував у своєму Facebook президента і прем’єра за своє призначення, а також поскаржився, що “недоброзичливці спотворюють і коментують” скріншоти репостов про хід виборчої кампанії 2019 року.

“Спасибі всім друзям за привітання, а хейтерам за вивчення моєї біографії і Фейсбук сторінки! Не встиг приступити до виконання обов’язків, а вже з скріншотів репостов про хід виборчої кампанії 2019 року недоброзичливці спотворюють і коментують!”, – написав він.

Він подякував прем’єр-міністру за пропозицію стати частиною урядової команди, а президента за те, що для нього “професіоналізм, проукраїнська позиція і викорінення корупції у владі є пріоритетом над тим, як ти голосував в 2019 році”.