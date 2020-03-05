6 овочів, від яких можна погладшати

“Хочеш схуднути – переходь на овочі!”, “Від овочів не видужаєш!” – всі, хто хоч раз сідав на дієту, це чув. Але наскільки правдиві ці слова? На жаль, не всі овочі однаково корисні і серед них є справжні диверсанти, яких варто знати в обличчя! Отже, ось список “нешкідливих” овочів, які насправді можуть бути дуже навіть небезпечні для нашої фігури.

Морква

Удар в саме серце: така яскрава, така смачна, така корисна… і така солодка! Саме високий вміст сахарози і робить моркву небезпечною для нашої фігури, особливо якщо їсти її в необмежених кількостях. Тому одна, ну, максимум, дві штучки в день – а більше ні-ні!

Огірок

Ні-ні, самі по собі вони не змушують нас товстіти. Більш того, влітку вони практично необхідні нашому здоров’ю, так як містять багато води і допомагають підтримувати баланс вологи в організмі і протистояти зневодненню. Але в огірках занадто мало клітковини, і тому вони занадто швидко перетравлюються і нам хочеться терміново пожувати ще що-небудь. А потім ще, і ще, і ще… підступні огірки!

Буряк

Дуже корисний і смачний коренеплід, але, на жаль, містить багато цукру, крохмалю і вуглеводів. Буряк варто їсти з обережністю в першу чергу тим, у кого підвищений рівень цукру в крові — цей овоч може привести до стрибків глюкози. Але навіть якщо у вас все в порядку і резистентність до глюкози вам не загрожує, не надто захоплюйтеся: є дослідження, які підтверджують, що споживання буряка стимулює організм запасати, а не витрачати жир.

Смажені овочі

Неодмінний інгредієнт будь-якої смаженої страви – олія, багато олії. І овочі, в тому числі овочі — гриль – не виняток. Ви думаєте, що їсте корисні баклажани, помідори і кабачки, а насправді отримуєте багато-багато жирної олії. Це, звичайно, непогано: рослинні олії корисні для нашого здоров’я, але ось що скажуть улюблені джинси?

Горох

Свіжий зелений горошок в стручках – що може бути смачніше? А що може бути більш калорійне? Горох корисний для нашого здоров’я, так як містить багато корисної клітковини, але він також багатий крохмалем і іншими поживними речовинами, які допомагають жиру запасатися на нашій талії. Так що стежте за розміром порції (але ні в якому разі не відмовляйтеся від нього повністю!).

Кукурудза

Якщо у вас є проблеми з рівнем цукру або якщо ви серйозно маєте намір схуднути, на жаль, вам доведеться повністю відмовитися від кукурудзи. У цьому овочі занадто багато цукру, який здатний викликати скачки глюкози і порушити здоровий рівень інсуліну в організмі. Нам дуже шкода.

: ukrhealth.net

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