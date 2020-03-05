Туреччина готується до серйозної бійки: Росіяни тікають з ганьбою

Ніч в Сирії пройшла бадьоро і весело. Важко сказати, про що там вчора домовився Ердоган з Путіним, але все говорить про те, що Путін як завжди «кинув» свого візаві, але Ердоган – не фрау Штазі і не Макрон.

Схід має свої особливості і там теж вміють підкинути так, що тільки жмурься.

Щодо дій Туреччини можна зрозуміти контури домовленостей. Видно, Путіну зараз вкрай важливо показати своїм військовим, що ситуація в Сирії не така вже й катастрофічна і для паніки немає жодних причин. Це при тому, що за дві доби ударне угруповання під Идлибом втратила майже півтораста танків, масу легкої броні і що найнеприємніше, стали падати літаки. Турки офіційно підтверджують два аероплана, але знову ж таки, Схід – справа тонка. Відео в Мережі говорить про те, що насправді налупили 5-6 аеропланів.

Все це у військових викликає законні питання про те, що Туреччина – зовсім інший противник, для боротьби з яким у Сирії немає ні сил, ні коштів. Строго кажучи, Туреччина здатна зробити все, що їй заманеться і військові розуміють, що протиставити цьому нічого.

Інфраструктура і логістика росіян дуже вразлива для регулярної армії рівного технологічного рівня, але двічі більше вразлива перед супротивником, технологічно більш оснащеним. Зараз вже очевидно, що російська наземна угруповання в Сирії на покоління відстала від ЗС Туреччини, і РФ дуже побоюється, що якщо розпочати серйозну бійку в повітрі, то виявиться, що і там хвалені «новітні, не мають аналогів» аероплани розділять долю вже згорілих Су-24.

Більше того, росіяни обрали для своїх баз ВПС і ВМС дуже вдале місце, якщо головною зовнішньою загрозою вважати Ізраїль, і дуже невдале, якщо цим супротивником є Туреччина. У неї більше, ніж достатньо коштів, щоб зрівняти з землею ці бази просто зі своєї території, оскільки все знаходиться біля її кордонів.

Вся сукупність цих проблем, а плюс потенційна можливість скорочення Босфору, однозначно була видана Путіну як смертельна небезпека сирійської лівійської угрупованням військ і Путін умовив Ердогана дати йому можливість заспокоїти своїх вояків, бо історія РФ не містить один епізод, на кшталт загибелі Павла 1.

Так от, Ердоган відвів свої війська від Саракиба, що було в РФ видано за нестерпну перемогу. Але перемоги не було. Була домовленість і натомість Путін пообіцяв приструнити якісь невідомі сили, які провокують протистояння з Туреччиною.

Але як тільки з Саракиба показали кадри з «військовою поліцією» РФ, а значить – Путін злегка заспокоївся, почалося те, що зазвичай і буває, коли росіяни запитують припинення вогню або перемир’я. Віддихавшись, вони тут же його порушують. І якщо б Ердоган чинив так, як це робить Зе або європейці, то йому б стали нарікати на те, що він не тримає слово, а він робив круглі очі і питав: «Яке слово? Де це написано? А ви доведіть?»

Але Він знав, що так і буде і мабуть пояснив Путіну, що його поліцію ніхто чіпати не стане, а от якщо поза обумовленого місця дислокації будуть якісь ворожі дії, то турецька сторона не стане чекати Москви і буде вирішувати питання самостійно.

Так воно і сталося. Турки стали випалювати все, що ворушилося поза Саракиба і плюс до того знищеного, про що ми писали, додали по одній установці «Панцир» і «Бук», які наводилися на турецькі літаки. Ось кадри того, як засумував черговий «Панцир».

Ну і крім того, триває планомірне знищення будь бронетехніки противника, яка виявилася не там, де потрібно. Що характерно, характер атак турецьких ВПС явно змінився. Це помітно з того, як знищуються колони техніки. Раніше удар наносився по машині, біля якої не було видно людей. Зрозуміло, що після першого удару, піхота розсипалася в сторони, а з деяких машин драпали екіпажі. Турки продовжували палити техніку або без людей взагалі, або тільки з зазевавшимися екіпажами. У будь-якому випадку, вони давали шанс вижити людям.

Тепер же перший удар наноситься по машині, поруч з якою найбільше скупчення піхоти. Це можна розуміти так, що турецькі військові отримали нові вказівки і тепер вони карають Путіна і його людей за порушення джентльменської угоди.

Загалом, турки зайшли, вийшли, знову зайшли так, як їм потрібно, противник не здатний чинити на них настільки сильний тиск, щоб змусити їх діяти по своїй волі, а турки – легко. Як стало відомо, «військова поліція» РФ залишив Саракиб. І справді, що їм там робити, якщо все решта спалюється в мотлох?

Причому, росіяни не можуть зробити нічого дійсно небезпечного для Туреччини ні на землі, ні в повітрі, ні на море. Адже всі ж пам’ятають, скільки смороду було після того, як турки збили один літак у 2015 році? Хоча і тоді наші джерела стверджували, що були збиті дві машини, просто падіння однієї було знято цивільними на відео і пішло в Мережу, а другий впав тихо. Якби Не було відео про перший ніхто б не згадав.

З тих пір авіація РФ почувалася комфортно, оскільки проти неї не працювали ні ППО противника, ані його авіація, хіба що ізраїльтяни заходили на вогник, але це – інша історія.

Турки ж змінили буквально все. Вони рубають літаки противника із завидною регулярністю і головне, випалюють системи ППО: від Бука і Панцира до С-300.

Про російських танках і піхоті – говорити нічого. Кебаб із них готується просто пачками і навіть самі російські ЗМІ змушені визнати, що втрати сирійської армії – значні. Загалом, сирійці з Рязань, Коломна, Пскова та інших міст експресом відправляються до себе додому двохсотим рейсом так, як туристи з Туреччини не їдуть. Правда, зайнявши своє місце в бізнес-класі «цинк», вони вже просто не знають, що вони – сирійці, але це вже нікому не цікаво, баби ще народять.

Тим часом, події розвиваються і судячи з усього, Туреччина готується до серйозної бійки. Принаймні, до сирійському кордоні стягується все більше військ, а промисловість перейшла на прискорений графік випуску вітчизняних систем ППО ближньої та середньої дальності.

А крім того, на морі теж відбуваються важливі, хоча і поки непомітні події. Для розуміння того, що там відбувається, досить поглянути на цю інфографіку.

Все це разом узяте сигналізує противнику, що якщо той бажає влаштувати велику бійку, то таке бажання є не тільки у нього, між іншим, до цього все готується прямо зараз.

Ну а сьогодні триває приблизно те ж саме. Близько півтора годин тому велика колона противника була розгромлена турецькими дрона. А це означає, що покришені там бійці сирійських збройних сил поїдуть по домівках, в Сизрань і Тамбов.

ANTI-COLORADOS