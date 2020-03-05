Повінь – зміна системи

Menu
Close

Федині оберуть запобіжний захід на наступному тижні

05.03.2020

Нардепу від «Європейської солідарності» Софії Федині оберуть запобіжний захід за погрози президенту Володимиру Зеленському 10 березня.

Про це вона повідомила в коментарі РБК-Україна.

За її словами, прокуратура попросить обрати їй запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

«Суд буде в наступний вівторок», — додала Федина.

Нагадаємо, раніше в Державному бюро розслідувань заявили, що Федині загрожує до п’яти років в’язниці.

До цього другої фігурантці цієї справи Марусі Звіробій обрали запобіжний захід. Її зобов’язали здати закордонний паспорт, а також носити електронний засіб контролю. Запобіжний захід діє до 9 квітня 2020 року.

Восени минулого року Федина і Звіробій, обговорюючи розмова Зеленського з добровольцями в Золотом, у трансляції на Facebook висловили припущення, що під час однієї з таких поїздок Зеленський може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху.

«Ти там частіше їдь, там тебе підірвуть, хто-небудь там тебе підірве… Там ненароком може вибухнути граната, там бувають обстріл», — дослівно прозвучало їх заяву.

Читайте також:   Імпічмент Трампа з-за Зеленського: опубліковані показові тексти секретної листування США по Україні
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *