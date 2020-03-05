Українці можуть залишитися без вихідного в суботу

В уряді України планують ввести зміни в нове трудове законодавство, які передбачають, у тому числі, шість робочих днів замість п’яти.

Крім того, передбачається, що українці зможуть брати відпустку на 30 днів, — передає Хвиля з посиланням на Районка.

Згідно авторам поправок, це повинно створити додатково 1 млн. робочих місць. Крім того, на їхню думку, ці зміни будуть сприяти зменшенню безробіття та виведення з тіні зарплат.

Так, відповідно до законопроекту, при влаштуванні на роботу укладення трудового договору буде обов’язковим. Дана норма буде стосуватися, в тому числі, до людей, які працюють на сезонних роботах, і до так званих фрілансерів – тим, хто працюють віддалено. «Під договір» потраплять і студенти, які працюють неповний день.

Передбачається, що всього буде сім видів угод.

Головні зміни в Трудовий кодекс.

Відпустка 30 днів в році замість 24.-

Робочий тиждень був збільшений до 6 робочих днів (вирішує роботодавець).

Можливість звільняти працівників з підприємств без пояснення причини. —

Відсутність трудових книжок.

Для довідки.

П’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями в СРСР була введена березня 1967 року постановою ЦК КПРС, Ради міністрів СРСР і ВЦРПС .

У 1977 році Конституція СРСР закріпила 41‑годинний робочий тиждень.