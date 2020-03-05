Маска це не захист, вона надівається тільки на людину, у якого є симптоми ГРВІ, — головний санлікар Ляшко

Головний санлікар України Віктор Ляшко пояснив, що медичні маски не рятують від вірусів, їх необхідно носити тільки тим, у кого є симптоми гострої респіраторної вірусної хвороби.

Про це він заявив під час зустрічі завершили обсервацію евакуйованих з КНР у Нових Санжарах.

Ляшко нагадав українцям, що немає необхідності носити маски.

«Маски — це не захист, це оманливе відчуття безпеки. Маска надівається тільки на людину, у якого є симптоми гострої респіраторної вірусної хвороби, і саме в цьому випадку її необхідно носити. Ми не повинні створювати ажіотаж там, де його не повинно бути», — підкреслив Ляшко.

Також він закликав усіх купувати мило і мити руки з милом, а також обробляти руки антисептиком.