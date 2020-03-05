Верещук пояснила, чому Загороднюка відправили у відставку

Екс-міністр оборони Андрій Загороднюк позбувся посади через те, що, зокрема, не виявляв активності в співпраці з парламентським комітетом з питань нацбезпеки і оборони.

Таку думку в коментарі InfoResist висловила голова підкомітету, народний депутат від «Слуги народу» Ірина Верещук.

Вона зазначила, що людські якості Загороднюка не оцінювалися, а тільки його ефективність на посаді міністра оборони.

«Міністерська посада – це політична посада. Тобто люди, які приходять, повинні розуміти, що вони є політиками. А політик має на увазі і комунікацію, як внутрішню, так і зовнішню. У рамках парламентського контролю щодо співпраці з комітетом я не можу сказати, що пан Загороднюк був активним у співпраці», — пояснила Верещук.

За її словами, «деякі зрушення» у сфері оборони були, наприклад, Загороднюк надав звіт комітету, проте він не зміг відповісти за нього на запитання.

«Можливо, деякі члени комітету можуть сказати щось інше, але я особисто можу сказати свою думку і свою позицію: я не бачила активності від пана Загороднюка в такий важливий час, яке вимагало надмірного, мені здається, активності, навіть з випередженням потрібно було працювати. Так, були деякі зрушення, тобто підписана програма, що розглядали, недавно він прийшов зі звітом, всі міністри робили звіт по комітетах. Сказати, що я була в захваті від звіту – ні. Тому що звіт містив ряд питань, які я задала, наприклад, щодо будівництва казарм, ще чогось. А виявилося, що пан міністр не бачив цього звіту, тобто йому хтось його підготував, а він прийшов не готовий», — підкреслила нардеп.

Верещук додала, що у неї були питання до Загороднюку, але вона не хотіла виносити їх на широку публіку, оскільки оборона – це вертикаль президента.

«І президент прийняв рішення, яке я взяла і підтримала. Тут ніяких особистих нарікань на пана міністра немає», — підсумувала народна обраниця.