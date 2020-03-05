Дочь Ольги Сумской очаровала чувственными кадрами с дочкой и мужем

Антонина Паперная, которая живет и работает в России, ожидает появления второго ребенка. Перед родами дочь знаменитой украинской актрисы Ольги Сумской снялась для российского глянца, чем очаровала сеть.

Героями мартовского выпуска Hello стали Антонина Паперная, актер Владимир Яглыч, который живет с ней в гражданском браке, и их совместная дочь Ева. Пара призналась журналистам, что это первая семейная фотосессия, на которую они согласились с начала отношений. Поэтому звезды не обошли вопросов о знакомстве и личной жизни.

По словам Владимира Яглыча, впервые с Антониной Паперной он познакомился на съемочной площадке. Поэтому их история любви более прозаична и не напоминает голливудский фильм.

“Мы оба – актеры, на съемках фильма и познакомились. Не было никакого романтического восхода солнца… Все очень прозаично”, – рассказал Владимир Яглыч о встрече с Антониной Паперной.

Сейчас пара проживает в Москве и воспитывает общую дочь Еву. Девочка, как утверждают их поклонники, является копией звездного папы. Да и сам Владимир Яглыч охотно демонстрирует особую связь с ребенком, что прослеживается на эффектных фото супругов, сделанных для глянца. Кроме этого, актер добавил, что примером в воспитании Евы были его родители. А вот про действенные методы, которые подобрал зять Ольги Сумской, – расскажет уже сама Ева во взрослом возрасте.

Сейчас моя дочь – успех всей моей жизни… Конечно, для меня лучшие родители – мои. Они воспитали, поставили на ноги. А ответ на ваш вопрос мы сможем получить только лет через 15-20, когда Ева вырастет. Чувство растерянности, по крайней мере, у меня не было. Воспитывать детей – это кайф, – рассказал Владимир Яглыч.

В первые дни марта авторы проекта опубликовала роскошные фото супругов и их дочери Евы. К слову, Антонина Паперная и Владимир Яглыч не афишируют своей частной жизни, поэтому семейная фотосессия для журнала стала настоящим открытием для их поклонников. Кроме этого, впервые фанаты Ольги Сумской увидели Ольга Сумская прокомментировала появление внучки на обложке журнала , как выглядит ее единственная внучка.

“Многие известные люди не показывают своих детей, чтобы не навлечь лишних комментариев, тем более в нашей ситуации. По поводу обложки Владимира и Антонины с дочкой – они сами решали”, – прокомментировала съемку Ольга Сумская.

Сейчас актриса готовится во второй раз стать бабушкой и не скрывает своего восторга от новостей о пополнении в семье. Ольга Сумская признается: она поддерживает дочь Антонину Паперную и часто дает ей советы.

: kinoafisha.ua