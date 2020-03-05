У Швейцарії зафіксовано першу смерть від коронавірусу

На заході Швейцарії зареєстрували першу в країні смерть від коронавірусу.

Жертвою стала 74-річна жінка, що була у групі «високого ризику» і страждала від інших хронічних захворювань. Всього в країні підтверджені 90 випадків зараження коронавірусом. Організації охорони здоров’я Швейцарії заявили, що поки що коронавірусом у Швейцарії заразилися здебільшого молоді люди, але найімовірніше інфекція передасться і людям похилого віку, яким загрожує небезпека більше, – передає Громадське.

Уряд Швейцарії заборонив заходь та збори на понад 1000 людей і порадив людям триматися на відстані, унікати рукостискань та утримуватися від традиційного швейцарського привітання з потрійним поцілунком.