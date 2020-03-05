Розпорядження Кличко або чому в дитячий сад тепер ходять з термометром

Коронавірус в Україні поки зафіксований тільки в Чернівцях, але це стало тривожним сигналом для інших регіонів країни.

Ще третього березня мер Києва Віталій Кличко розповів, які заходи будуть вжиті столичною владою для запобігання поширенню смертельної інфекції. Кличко серед іншого заявив, що у всіх школах і дитячих садках Києва щоранку у дітей буде вимірюватися температура.

ІНФОРМАТОР вирішив простежити, як столичні навчальні заклади виконують розпорядження мера міста.

Читач сайту Яна повідомила редакції, що у деяких дошкільних навчальних закладах Оболонського району Києва заходи вже прийняті.

“Вчора увечері вихователь в батьківському чаті написала, що у зв’язку з коронавірусом, з завтрашнього дня перед тим, як передати дитину вихователю, необхідно виміряти температуру. Також написали, що з соплями і кашлем дитина в дитячий сад не приймається”, – каже мама трирічної дитини, яка відвідує ясельну групу дитячого саду.

За її словами, батьки запропонували купити безконтактний термометр для групи, щоб прискорити і спростити процедуру вимірювання температури дітям. Однак, за словами вихователя, це питання необхідно обговорити з адміністрацією закладу. На даний момент батьки приводять в садок дітей зі своїми електронними термометрами, адже в закладі є тільки ртутні.

Вікторія, мати трирічної дитини, яка відвідує сусідній дитячий садок в тому ж Оболонському районі каже, що питання вимірювання температури дітям було піднято ще позавчора.

“Ще позавчора попросили на групу купити безконтактний термометр. Поки міряють звичайним. Наскільки мені відомо, температуру міряють всім дітям у садку, не тільки ясельным групах”, – говорить Вікторія.

Тетяна, мати п’ятирічного дитини, яка відвідує той сад, що і дитина Вікторії, не підтверджує інформацію про вимірювання температури вихованців старших груп.

“У нас все відбувається без будь-яких змін. Знаю, в сусідньому саду заборонили батькам приходити на ранок з приводу 8-го березня. А у нас все в штатному режимі. У нас з соплями і кашлем не приходять. У нас же особлива група (для дітей з раннім дитячим аутизмом, – ред.), так що ми не відчуваємо якихось нових особливих правил. У нас за замовчуванням усі за правилами роблять”, – говорить Тетяна, проте підкреслює, що температуру дітям не вимірюють.

Мешканка Солом’янського району Марія, дитина якої відвідує перший клас школи, каже, що дітям температуру також не вимірюють.

“Я запитувала дитини – не міряють поки що в першому класі. Але соплі – це зашквар, звичайно. У нас 2/3 класу сопливі”, – говорить Марія.

Про те, що температуру школярам поки не вимірюють, говорить і мешканка Броварів Олена, мати двох школярів.

“Вперше чую таке. Діти ходять на танці, басейн, ми їздимо на виступи (у Києві та Броварах, – ред.). Ніде не міряють температуру. Все як завжди”, – стверджує Олена.

Виходить, що незважаючи на чіткі вказівки від міської влади, дошкільні та шкільні заклади столиці та області не поспішають їх виконувати. Першими на розпорядження відреагували закладу для самих маленьких українців – ясельні групи дитячих садків.

Можливо, навчальних заклади просто необхідно більше часу для впровадження поголовного вимірювання температури всім дітям, які відвідують дошкільні та шкільні заклади. Адже для цього немає елементарних інструментів, які, незважаючи на розпорядження влади, ці ж міська влада не надали. Перспектива виміряти одним ртутним термометром температуру тисячі школярів столичної школи виглядає безглуздо.

Батьки дітей, в більшості своїй відносяться з розумінням до обережностям і підтримують рекомендації міської влади. Проте їх бажання допомогти знову натикається на звичну нам бюрократію у навчальних закладах, коли для того, щоб купити необхідне обладнання за рахунок самих батьків, навіть не міського бюджету, вони змушені чекати рішення адміністрації закладу.