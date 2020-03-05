14 березня в День добровольців ветерани підуть до Російського посольства

14 березня о 18:00 у Києві ветерани російсько-української війни проведуть марш до Дня добровольців. Учасники ходи пройдуть вулицями Києва, фінальною крапкою якої буде посольство Російської Федерації.

Ветерани закликають приєднуватися до події всіх небайдужих українців, щоб дати зрозуміти владі, що капітуляція не пройде.

«Ми не сумніваючись стали на захист України, коли ворог прийшов на нашу землю. Ми визволяли окуповані українські міста і втрачали на Фронті наших побратимів. І ми не допустимо, щоб тепер влада домовлялася з ворогом за нашими спинами, ведучи Україну до капітуляції», — повідомляється в івенті події.

Марш розпочнеться о 18:00 від стадіону ЦСКА.

Нагадаємо, що в День незалежності, 24 серпня 2019 року, ветерани російсько-української війни провели в Києві Марш Захисників України, в якому взяло участь 50 000 учасників.