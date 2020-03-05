Меган Маркл хочет получить роль в экранизации комиксов от Marvel

Меган Маркл и принц Гарри сами зарабатывают себе на жизнь

Киностудия Marvel находится в постоянном поиске решений, которые могут сделать основанные на графических новеллах фильмы еще более популярными.

В скоро времени боссы студии смогут заполучить в ряды актеров настоящую королевскую особу, сообщает The Hollywood Reporter.

Речь идет о герцогине Сассекской Меган Маркл, которая готова вернуться к активной актерской карьере. 38-летняя супруга принца Гарри проявляет серьезный интерес к тому, чтобы пополнить вселенную супергероев Marvel, каждый новый фильм о которых в последнее время собирает больше миллиарда долларов кассовых сборов. Учитывая положение, в котором оказались Меган и Гарри, деньги им сейчас точно не помешают.

Агент герцогини Сассекской Ник Коллинз получил от своей клиентки задание договориться с Кевином Файги и другими боссами студии об участии Меган Маркл в одной из будущих экранизаций графических новелл о приключениях супергероев. Актриса уже объявила о том, что собирается возобновить актерскую карьеру, которая была прервана по соображениям этикета, не допускающего подобного рода занятий для супруги наследного принца.

Не далее, как несколько недель назад Меган Меган продемонстрировала, что ее слова не расходятся с делом, и заключила контракт на работу с компанией Disney. В обмен на сотрудничество с герцегиней Сассекской “Мышиный дом” перенаправит пожертвование благотворительной организации “Слоны без границ”.

В январе 2020 года пара полностью отказалась от привилегий и обязанностей королевской семьи. После вступления в силу решения герцогов Сассеских, королевский двор прекратит их финансировать. К слову, более 80 000 канадцев подписали петицию с требованием, чтобы принц Гарри и Меган Маркл платили за свою безопасность самостоятельно. Между тем, усадьба бывших членов королевского двора далека от пафоса, присущего богатым людям. Меган и Гарри живут в уединении, но отнюдь не купаются в роскоши, много работая для того, чтобы обеспечивать собственные нужны. Они уже неоднократно заявляли, что выбранный образ жизни их полностью устраивает.

: akcenty.com.ua