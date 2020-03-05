У РФ зафіксували новий випадок коронавирусной інфекції

Новий випадок коронавирусной інфекції зареєстрували в Росії, хворий — громадянин Італії.

Про це повідомляє Росспоживнагляд.

Італієць прибув у Росію 29 лютого, а 2 березня звернувся до медиків з симптомами ГРВІ. Його госпіталізували в інфекційний бокс. “Захворювання протікає в легкій клінічній формі, проводиться симптоматична терапія. Стан пацієнта задовільний”, — йдеться в повідомленні. За даними Фонтанки, мова про студента петербурзького медичного держуніверситету імені Мечникова.

Гуртожиток вузу ізолювали, в інфекційний бокс також відправили п’ятьох студентів, які спілкувалися з іноземцем. Раніше Росспоживнагляд повідомляв про шість випадків захворювання COVID-19 в Росії.

Інфекцію виявили у двох громадян Китаю, у трьох росіян, евакуйованих з круїзного лайнера Diamond Princess, і одного громадянина РФ, який повернувся з Італії.