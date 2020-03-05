Настю Зінченко з собачкою з Уханя ніхто так і не забрав

Українка Анастасія Зінченко, якій не дозволили взяти на літак собачку під час евакуації українців з Уханя, вже другий тиждень чекає обіцяної президентом Зеленським допомоги. Ще 20 лютого глава української держави у телефонній розмові обіцяв її не кинути, і знайти можливість доставити її додому.

«1 березня офіційно ввели заборону на ввезення тварин в Україну з Китаю. Цікаво виходить адже, так? Через 2 тижні, після того як мені подзвонив президент і пообіцяв допомогти забрати мене з собакою, Україна ставить заборону. Причина якого є випадок в Гонконзі, де у собаки підозри на коронавірус. І чомусь тільки Україна поставила таку заборону.

Зі мною ніхто не зв’язувався, мені не дзвонили вже протягом тижня, історія лише стала гучною, і потім згасла. Ні про евакуацію нічого чути, ні про те, що нам робити далі. Україна знову дотягла з евакуацією до такого моменту, коли поряд стоять вже нові проблеми. Якщо б все зробили протягом першого тижня, коли я звернулася за допомогою і мені пообіцяли, вже все забулося і я була вдома.

Новин у мене немає абсолютно ніяких зараз, що буде далі. Скільки триватиме карантин у Китаї і як я потраплю додому. Варіанти є, але це все лише тільки теорії. Це може тривати ще близько місяця (в кращому випадку). Вдома на карантині я і Міша з 20 січня. 19 лютого, в день евакуації українців, я вдома і виходити на вулицю не можна. З продуктами харчування проблем зараз немає. Є проблема з питною водою, її я постараюся вирішити теж в найближчі дні, тому що вона закінчилася, але охорона будинку не змогла мені допомогти в цьому і вийти теж не дозволила.

Знаєте, що ще хотіла б додати. Я не винна в тому, що одна єдина з людей, яких евакуювали з Уханя, відмовилася летіти без своєї собаки, відмовилася її кинути, і винесла цю проблему на загальний огляд. І навіть при такому ряді проблем, я її не кину, і я знаю, що мене підтримає моя сім’я, мої близькі люди і ті, у кого теж є домашні тварини і які віддають собі звіт в тому, що вони несуть за них відповідальність, в першу чергу, як за члена своєї сім’ї».