Коболєв піде за Гончаруком?

Як під шум урядових перестановок провалився план перепризначення глави «Нафтогазу України»

На початку поточного тижня інтрига з прізвищем нового керівника НАК «Нафтогаз України» зійшла на немає. Причиною тому стала опублікована пресою порядок денний наглядової ради компанії, головним пунктом якої був розгляд питання про пролонгацію контракту з нинішнім главою «Нафтогазу» Андрієм Коболевым. Відповідне рішення планувалося прийняти вже 16 березня, коли визначено провести найближчим засідання наглядової ради.

За даними джерел «ОЛІГАРХА», відносини з Коболевым планувалося оформити шляхом підписання додаткової угоди до контракту». Мова йде про контракт від 25 березня 2014 р., з якого і почався його кар’єрний зліт. Спочатку цей договір був п’ятирічним (діяв до 25 березня 2019 р.), і підписував його Андрій Коболєв з урядом.

Але з тих пір спливло багато води. Так, окремим руслом була поява у НАК «Нафтогаз України» наглядової ради. Більшість його членів (4 з 7) були незалежними від уряду експатами. Таким чином, центральна влада часів Петра Порошенка добровільно демонстративно усунулася від ручного управління найбільшими компаніями державного сектора. Але у команди Володимира Зеленського своя логіка.

На фото – Олексій Гончарук

Першим наміри уряду перезавантажити «Нафтогаз» озвучив глава Міністерства енергетики і навколишнього середовища Олексій Оржель. «Було прийнято політичне рішення про зміну керівництва і початку конкурсів у всіх стратегічних компаніях», – заявив він у кінці минулого року, згадавши в якості першочергових відповідних планів «Нафтогаз» і «Укренерго».

Наміри уряду щодо «Укренерго» вже почали втілюватися в життя. Тому логічно, що наступним у черзі стояв «Нафтогаз». Підтверджував ці плани і Олексій Гончарук, який до сьогоднішнього дня обіймав посаду прем’єр-міністра.

«Питання продовження контракту відкритий. Хлопці (Андрій Коболєв і Юрій Вітренко – «ОЛІГАРХ») дуже добре попрацювали. Ми працювали як одна команда, і мій особистий досвід взаємодії з ними позитивний. Але, звичайно, є недоліки. Є багато претензій до «Нафтогазу», – заявив Гончарук місяць тому.

На фото – Володимир Гройсман

Значною мірою риторика Гончарука нагадує події минулого року. Тодішній прем’єр-міністр Володимир Гройсман не раз заявляв про плани звільнити Коболєва, але до крайньої міри так і не дійшло.

Про причини нерішучості глави Кабміну по ринку блукала маса чуток, одним з найпопулярніших серед яких було нібито тиск західних партнерів України на Гройсмана.

Але все виявилося набагато прозаїчніше. Ще навесні минулого року підконтрольна «Нафтогазу» «Федерація роботодавців нафтогазової галузі» домоглася від Окружного адміністративного суду Києва рішення про зупинення дії постанови Кабміну №226 від 6 березня 2019 р., яким були внесені корективи до Статуту «Нафтогазу України». А восени 2019-го цю постанову взагалі було скасовано.

Таким чином, тоді була скасована маленька корпоративна революція Володимира Гройсмана, яку він затіяв зазначеними змінами до Статуту НАК, наделявшими уряд (замість спостережної ради) функцією щодо обрання або припинення повноважень голови і членів правління «Нафтогазу».

В цих умовах наглядової ради НАК «Нафтогаз України» на початку минулого року вирішив продовжити контракт з Андрієм Коболевым на рік – до 22 березня 2020-го. А зараз, коли наближається ця дата була намічена ще одна пролонгація. Під стати закінченню цього періоду та визначено вищезгадана дата 16 березня розгляду питання на наглядовій раді.

Організаторам цього процесу потрібно віддати належне. Головним чином, тому що питання переукладання договору з Коболевым було намічено розглянути як раз в період перезавантаження Кабміну, коли у владі нікому немає справи навіть до такої великої компанії як «Нафтогаз». Словом, ідеальні умови.

Але урядові юристи приготували багаторічному голові НАК сюрприз. Буквально вчора, 3 березня, Верховний суд скасував згадане вище рішення столичного Окружного адмінсуду, і тим самим відновив у силі постанову №226.

Таким чином, з учорашнього дня Кабмін знову має можливість вершити долю глави «Нафтогазу України», а це точно не входило в плани Коболєва, якому за півроку президентства Володимира Зеленського так і не вдалося інтегруватися в нову команду.

oligarh.media