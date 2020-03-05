Кабмін анонсував підвищення тарифів на електроенергію

Уряд розглядає можливість скасування пільгового тарифу в 90 копійок за кВт-год

Кабінет міністрів України розглядає можливість поетапного підвищення тарифів на електричну енергію для населення. Про це, з посиланням на інтерв’ю міністра енергетики та охорони навколишнього середовища Олексія Оржеля інформаційному агентству «УНІАН»

Олексій Оржель:

«Давайте відверто: якщо наша промисловість платить дорожче, то вона менш конкурентоспроможна, а це зараз дуже відчутно — криза на зовнішніх ринках, коронавірусу та інші фактори, коли треба бути конкурентоспроможними. А електрична енергія є дуже важливим елементом в будь-якому виробництві. Саме тому, що у нас зараз зменшується тиск в рамках платіжки, ми можемо подумати про те, щоб піднімати поетапно і адекватно, з розумінням соціальних наслідків, тарифи для населення».



Оржель додав, що різні ціни на ринку електроенергії для населення і промисловості є фактором зловживання.



За словами міністра, всі, хто не зможе оплачувати такий тариф самостійно, отримають допомогу від держави у вигляді субсидій. Оржель додав, що ті, хто не зможуть довести необхідність такої допомоги, повинні будуть платити справедливу ціну».



Зокрема, уряд розглядає можливість скасування пільгового тарифу в 90 копійок за кВт-год при споживанні 100 кВт-год на місяць. Згідно з підрахунками Кабміну, такий крок може вивільнити 10 млрд грн на ринку електроенергії.