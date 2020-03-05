У Франції забороняють цілуватися з-за коронавіруса

Французькі власті звернулися до народу із-за китайського вірусу COVID-2019

Влада Франції закликали жителів припинити вітати один одного звичайними поцілунками в щоку, оскільки уряд намагається зупинити поширення коронавіруса. Про це у четвер, 5 березня, повідомляє видання «Бізнес.медіа» з посиланням на британський таблоїд The Sun.



По мірі того, як кількість жертв вірусу Covid-19 зростає, міністр охорони здоров’я Франції закликав людей скоротити культове «la bise» ( це звичай у Франції та в інших країнах Європи, коли люди вітають один одного повітряними або звичайними поцілунками у щоку.

«Рекомендується скорочення соціальних контактів фізичного характеру.Це включає в себе практику «la bise»», — заявив міністр охорони здоров’я Олів’є Віра.



«Ці заходи носять тимчасовий характер і ми сподіваємося, що вони триватимуть недовго, адже це означає, що ми стримуємо поширення вірусу», — заявив на брифінгу міністр Віра.



Крім цього на зараз у Франції заборонені публічні збори, на яких кількість людей буде більше ніж 5000 осіб. Приміром велика чотириденна виставка в Каннах, на якій збираються інвестори в нерухомість, було перенесено з березня на червень. Міністр оголосив, що напівмарафон, запланований на неділю в Парижі, був скасований, як і карнавал в альпійському місті Ансі.



Публічні зібрання повністю заборонені в регіоні Уази на північ від Парижа,а також в передгір’ях Альп, де були зафіксовані випадки зараження.



Крім цього епідемія вплинула на паризьку індустрію моди. Французький дизайнер Агнес оголосила про скасування показу Paris Fashion Week, спочатку запланованого на понеділок, з урахуванням нинішньої ситуації навколо коронавіруса.



Нагадаємо, до цього Віра рекомендував французам, з також обмежиться привітання рукостисканням. Зараз кількість французів, які заразилися вірусом майже подвоїлася. Їх кількість перевищила 100 осіб. З них 86 госпіталізовані, двоє померли і 12 одужали.