Стало відомо фінансовий стан нового голови Держпраці Дегнеры

Кабмін призначив Ігоря Дегнеру головою Державної служби з праці, відповідне рішення прийнято 3 березня 2020 року.

«Офіційна робота, безпечні умови праці та біла зарплата мають бути у кожного українця. Тому серед головних завдань Держпраці — детінізація зайнятості та захист працівників. На посаді голови служби Ігор Дегнера посилить роботу із бізнесом з легалізації працівників та підвищення їх захисту, у тому числі, у випадку травмування», — прокоментувала призначення Юлія Свириденко, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Ігор Дегнера має більше 10 років досвіду роботи в Держслужбі з праці, де пройшов шлях від провідного спеціаліста до директора департаменту з праці.

Згідно з його декларації за 2019 рік, він проживає зі своєю сім’єю в квартирі в Києві на 60 м. кв., якою володіє родичка Ніна Дегнера. Їй же з 2018 року належить автомобіль Nissan Altima 2008 року випуску, який використовує новий керівник Держпраці.

Від Держпраці у вигляді зарплати Ігор Дегнера отримав в 2019 році дохід у розмірі 447 тис. гривень. Також у вигляді гонорарів і виплат, подарунка, додатково заробив 4 тис. гривень. Готівкою він має 200 тис. гривень і $1200.

Дегнера в. о. голови Держпраці з грудня 2019 року. Правда, в самій службі кажуть, що за час роботи в системі з 2006 року він не прийняв жодного корисного рішення, яке б підвищило захист працівників. Не виключається його причетність до корупційних схем. За інформацією ЗМІ, Дегнера перебуває під впливом і контролем свого заступника Віталія Сажієнко.

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