У Полтавській області п’яний тракторист побив поліцейського при оформленні адміністративного правопорушення. Про це повідомляє обласне управління Національної поліції області.

За даними відомства, порушником виявився п’яний водій дизельного культиватора, якого зупинили за водіння в нетверезому вигляді.

“Патрульні зупинили 44-річного водія, який керував транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння. При оформленні адміністративного матеріалу чоловік вдарив поліцейського, а потім і службовий автомобіль”, – йдеться в повідомленні.

На даний момент проти недобросовісного водія відкрито кримінальне провадження за фактом “умисного нанесення тілесних ушкоджень співробітнику правоохоронних органів”. Запобіжний захід зловмисникові передбачає до п’яти років позбавлення волі.

: ura-inform.com

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