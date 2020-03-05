«Толя, зберися і витри соплі!»: нардеп звернувся до Шарію

Депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко записав відеовідповідь проросійському блогеру Анатолію Шарію і поставив його на місце. Гончаренко заявив, що Шарій є «пустим місцем», і закликав його набратися сміливості і повернутися в Україну, якщо той вирішив зайнятися політикою.

Відео Гончаренко опублікував на своєму блозі на відеохостингу YouTube: кадри були записані прямо із залу засідань Верховної Ради. Гончаренко заявив, що напередодні йому скинули відео з заявою Шарія, в якому блогер закликає президента Володимира Зеленського посадити депутата.

У відповідь на це Гончаренко з посмішкою на обличчі заявив, що сміливості Шарія вистачає лише на те, щоб записувати відео «і гавкати», сидячи в Європі. «Не люблю відповідати всяким Шариям, але тут треба поставити на місце одного клоуна в Інтернеті. Толя, ти ніхто. Припиняй гавкати і займися хоч чимось корисним, клоун», — заявив Гончаренко.

«Тут Шарій обізвався і щось там прогавкал. Толя, Толька, Толенька, зберися, витри соплі і будь зрештою мужиком, а то все, що ти вмієш, це сидіти за комп’ютером і кулачком загрожувати, і записувати відео. Приїжджай в Україну, клоун. Тоді і поговоримо. А так, ти порожнє місце». Публікуємо відео з відповіддю депутата проросійському блогеру.