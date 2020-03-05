Разумков не виключає додаткових заходів проти розповсюдження коронавірусу

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не виключає, що в подальшому можуть бути запроваджені додаткові заходи щодо недопущення розповсюдження коронавірусу.

Про це Разумков сказавши на брифінгу, відповідаючи на запитання з приводу ситуації в Україні з коронавірусом і щодо запровадження заходів безпеки в парламенті.

«Поки що якихось додаткових заходів у Верховній Раді не запроваджено, однак я не виключаю, що такі заходи будуть вжиті трохи пізніше», – зауважив він. На питання щодо можливості скасування засідання Парламентської Асамблеї НАТО, в разі розповсюдження коронавірусу в країні, Разумков відповів, що ПА НАТО має відбутися у явились в місті у. «Ну, давайте зачекаємо.

Станом на сьогодні ми продовжуємо підготовку до цього заходу», – додав голова ВР.