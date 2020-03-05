Тищенко: Я, як президент, буду голосувати за відставку Рябошапки

Народний депутат фракції «Слуга народу» Микола Тищенко збирається на позачерговому засіданні ВРУ голосувати за відставку генерального прокурора Руслана Рябошапку.

Про це він розповів у коментарі ЗМІ.

Своє рішення Тищенко пояснивши так: «Як людина Руслан Рябошапка мені подобається, але президент вимагає рішучих дій, тому я, як президент, буду голосувати за відставку генпрокурора». Вочевидь, президентом Тищенко почав вважати себе після інавгураційної промови Володимира Зеленського, у якій він заявивши, що «кожен з нас – президент».

Раніше Микола Тищенко, знімаючи відео для соцмережі, пропустивши голосування в Раді.