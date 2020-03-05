Врачи назвали простые способы понизить давление

Пониженное давление, как и повышенное, имеет достаточно опасное воздействие на здоровье человека. Специалисты выяснили, что же нужно делать для того, чтобы повысить пониженное давление у человека.

Как известно, пониженное давление или гипотония появляется из-за неправильного равновесия вегетативной нервной системы, которая управляет внутренними органами, и важных систем в организме человека. Люди, которые страдают от гипотонии, часто жалуются на слабость, головные боли, бессонницы или вялость, а также упадок сил. По словам специалистов, чаще всего пониженное давление можно встретить у женской половины населения.

Специалисты сообщают, что люди с гипотонией более ранимы, они лучше уйдут от решения сложных проблем, чем разберутся с ними, легко слушают чужое мнение и подвержены влиянию окружающих людей. Одним словом, у них снижены все показатели жизни.

Для того, чтобы избавиться от пониженного давления, нужно полностью пересмотреть свой образ жизни и обратить внимание на здоровье. При этом можно заняться гимнастикой по утрам, бежать трусцой, плавать и много гулять пешком на свежем воздухе. Кроме того, необходимо принимать освежающие души, посещать массажистов и закаливать свое тело для того, чтобы тренировать свои сосуды.

Помимо этого специалисты рекомендуют сделать свой рацион питания правильным и сбалансированным. В организме должно быть необходимое количество белка, жиров, полезных витаминов, углеводов и микроэлементов. При этом не нужно есть на ночь, так как в ночное время суток организм будет переваривать пищу, что явно не поможет легко встать утром в хорошем расположении духа.

Если у человека резко упало давление, ему нужно выпит небольшую чашку крепкого кофе без сахара, а потом полежать, как минимум полчаса. Если же давление упало не работе, то необходимо выключить компьютер, посидеть с закрытыми глазами минут 10-15, а потом медленно походить на свежем воздухе.

Также от гипотонии поможет настойка лимонника, элеутерококка, а также заманихи. Если давление резко пошло вниз, то нужно употребить 40-50 капель настойки либо же использовать таблетку кофеина. А в том случае, если у человека с состоянием крайне плохо, необходимо сразу вызывать скорую помощь.

: akcenty.com.ua