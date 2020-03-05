Зміна Кабміну: Morgan Stanley рекомендує продавати українські бонди і називає 5 причин

Американський інвестиційний банк Morgan Stanley порадив клієнтам скоротити позиції в єврооблігації України на тлі зміни Кабінету міністрів. Про це йдеться в закритому аналітичному звіті Morgan Stanley для клієнтів, передає LIGA.net.

Зокрема, банк радить своїм клієнтам позбавлятися від єврооблігацій Україна-2030 і купувати облігації Єгипет-2031. В якості аргументу Morgan Stanley називає п’ять причин.

Першою причиною є відхід з українського уряду низки реформаторів, серед яких екс-міністр фінансів Оксана Маркарова і екс-міністр економіки Тимофій Милованов. Автори документа сумніваються, що уряд Дениса Шмигаля зможе зберегти курс по реалізації амбітних реформ.

Другою причиною називають сумнів у тому, що Україна не буде завищувати соціальні витрати після заяви Шмигаля про розширення соцвиплат та підвищення пенсій. Аналітики відзначають, що заяви уряду про підтримку бізнесу і промисловості говорять про те, що розширення бюджетного дефіциту більш ймовірно, ніж підвищення податків.

Це означає, що додатковою умовою для отримання траншу від МВФ може бути план перегляду бюджету, в результаті чого переговори сповільняться.

Третьою причиною називають сумнівну заяву Шмигаля про те, що в 2019 році зміцнення гривні вдарило по українській промисловості. Зокрема, аналітики сумніваються в інструменти, за допомогою яких Кабмін буде послаблювати гривню.

Четвертою причиною є можливий відкат у антикорупційної реформи на тлі тиску на генпрокурора Руслана Рябошапку і директора НАБУ Артема Ситника.

П’ятою причиною в Morgan Stanley назвали заява нового міністра фінансів Ігоря Уманського, який засумнівався в необхідності співпраці України і МВФ.