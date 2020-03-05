Гройсман накупив нерухомості, а також накопичив півмільйона євро і 40 млн гривень

Колишній прем’єр-міністр Володимир Гройсман відзвітував про свій майновий стан за 2019 рік. Згідно з поданою декларацією, його родині належить:

дві земельні ділянки (на 1500 м. кв.) і два житлових будинки (534 м. кв. і 461м.кв.) у Вінницькій області;

житловий будинок (26 кв.м) та земельна ділянка (1500м.кв.) у дружини в Вінниці;

Право на користування двома квартирами належить тещі Гройсмана — Аліні Бурлаку. Одна в Києві на 183 м. кв., а інша у Вінниці на 61 м. кв.

Ще екс-прем’єр повідомив, що володіє разом з дружиною безліччю дорогих годинників і ювелірних виробів.

Дружині Гройсмана Олені належить Mercedes-Benz GLE 350D 2017 року випуску, в сім’ї один автомобіль. Вона ж є власником 70% компанії «МАГІГРАНД», яка займається наданням в оренду та експлуатацією власного чи орендованого нерухомого майна. Та є серед кінцевих бенефіціарів ще двох підприємств з аналогічними видами діяльності: «КАЙЛАС КІПЕР» і ТОВ «КЛАУД».

За 2019 рік Гройсманы сумарно заробили понад 6 млн гривень:

324 тис. гривень — у вигляді зарплати від Кабміну;

101 тис. гривень — у вигляді зарплати від політичної партії «УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА»;

1,104 млн. гривень — дохід від надання приміщення в оренду;

2,7 млн. гривень — процентний дохід;

337 тис. гривень – зарплата дружини, виплачена компанією «МАГІГРАНД»;

1,4 млн. гривень — процентний дохід подружжя;

297 тис. гривень — дохід, отриманий Оленою Гройсман, від підприємницької діяльності.

Основна частина заощаджень Гройсманов знаходиться в банках. Це 39,2 млн гривень, €499 тис. і 1,1 тис. євро. Готівкою зберігається 26 тис. гривень.

Є і офіційно оформлені борги. У компанії дружини «КАЙЛАС КІПЕР» існує заборгованість перед Володимиром Гройсманом за договорами купівлі-продажу нерухомого майна на суму 91,1 млн гривень.

У серпні 2019 року Гройсман вніс у свою партію 1,5 млн гривень на її розвиток. Також купив безліч об’єктів нежитлового фонду: магазини, приміщення, земельні ділянки.

dubinsky.pro