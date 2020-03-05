Президент України Володимир Зеленський закликав українців менше їздити за кордон через поширення коронавірусу.

Про це він сказавши під час зустрічі з громадянами України, які відбули двотижневий карантин у санаторії «Нові Санжари» у Полтавській області, – повідомляє Офіс президента.

«У порівнянні з багатьма країнами Європи у нас найменша кількість цих випадків, і ми це контролюємо», – заявив Зеленський.

Він порадив надати перевагу внутрішньому туризму. «У нас прекрасна країна, у нас багато місць, де можна нормально відпочити, доки ця історія завершитися», – додав президент.