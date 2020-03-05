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Зеленський закликав українців менше їздити за кордон через поширення коронавірусу

05.03.2020

Президент України Володимир Зеленський закликав українців менше їздити за кордон через поширення коронавірусу.

Про це він сказавши під час зустрічі з громадянами України, які відбули двотижневий карантин у санаторії «Нові Санжари» у Полтавській області, – повідомляє Офіс президента.

«У порівнянні з багатьма країнами Європи у нас найменша кількість цих випадків, і ми це контролюємо», – заявив Зеленський.

Він порадив надати перевагу внутрішньому туризму. «У нас прекрасна країна, у нас багато місць, де можна нормально відпочити, доки ця історія завершитися», – додав президент.

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