Настя Каменских потрясла своими прелестями прямо перед объективом камеры

Украинская популярная певицы Настя Каменских, которая недавно презентовала свой новый клип “Lollipop”, удивила Сеть своими странным видео. Артистка начала трясти своим достоинством прямо перед объективом камеры.

Об этом сообщает politeka.net.

За последний год популярность резко возросла. Дело в том, что у певицы появилось множество поклонников за пределами Украины. Этому поспособствовало то, что девушка начала петь на испанском языке, а также создавать совместные проекты со знаменитыми иностранными исполнителями. К примеру, недавний проект “Lollipop” стал ждя звезды очень важным — певица записала его с известным мексиканским исполнителем и диджеем Juan Magan. Фанаты звезды по-настоящему гордятся артисткой.

Настя Каменских, как и многие другие звезды шоу-бизнеса, не упускает возможности расширить свою аудиторию посредством социальных сетей. Достаточно просто регулярно делиться фотографиями и общаться с подписчиками. Чтобы привлечь к своей персоне еще больше внимания, певица зарегистрировалась в “Тик-Ток”. Эта социальная сеть пока еще набирает популярность, тем не менее некоторые видео набирают миллионы просмотров.

Артистка решила снять видео популярной тематики. По щелчку пальцев, девушка с замученной Насти, в странном наряде превращается в настоящую красотку в невероятно роскошном наряде. К такому яркому ролику, певица прикрепила ритмическую музыку, под которую начала трясти свои достоинством перед объективом камеры.

Конечно, такое позитивное видео набрало множество восхищенных комментариев поклонников.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 4 Бер 2020 р. о 4:35 PST

: hyser.com.ua