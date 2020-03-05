Кабмін відкликав з Ради законопроект «Про працю»

Кабінет міністрів України відкликав законопроект №2708, який призначався для запровадження нового Трудового кодексу.

Про це свідчать дані з сайту Верховної Ради.

Так, у розділі про стан документа в середу, 4 березня, зазначено, що проект закону відкликаний. Варто відзначити, що раніше моніторингова Місія Європейської конфедерації профспілок, яка перебувала в Україні 25-27 лютого 2020, заявила про необхідність змін до законопроекту № 2708, яким пропонується ввести нове трудове законодавство.

Тоді експерти розкритикували окремі положення в законопроекті. Наприклад, профспілки заявили, що у працівників не буде правового захисту, а у профспілкових комітетів зникне здатність їх захищати.

Варто також зазначити, що згідно з регламентом Верховної Ради, у разі якщо автор законопроекту склав свої повноваження до розгляду законопроекту в першому читанні його відкликають. Таким чином, з Верховної Ради було відкликано більше 100 законопроектів. ознайомитися з ними можна тут.