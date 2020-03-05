Данилов спрогнозував розвал Росії: Крим повернеться Україні

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данилов заявив, що Україна не зможе повернути аннексированный Росією Крим військовим шляхом.

Але це тільки на цьому етапі, адже в майбутньому країни-агресора чекає сумна доля. Такою думкою він поділився в ефірі «Українського радіо».

«Питання повернення Криму зараз вкрай складний, ми не можемо сказати, що здатні вирішити військовим шляхом», – сказав Данилов.

Він вважає, що Росія навряд чи погодиться говорити про повернення півострова, але в результаті Крим неодмінно буде належати тільки Україні. Адже, на його переконання, країни-агресора в майбутньому чекає доля Радянського Союзу.

«Те, що сталося з СРСР, коли він за лічені місяці почав розвалюватися, станеться і з Російською Федерацією», – підкреслив Данилов.