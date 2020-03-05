Як коронавірус перетворює життя на пекло: свіжі дані про «вбивцю» і фото з різних країн

Кількість заражених коронавірусом в світі в четвер, 5 березня, наблизилося до 95 тисяч. 3249 осіб померли. Смертельна недуга стрімко поширюється по країнах, вчені заявляють, що є її два підтипи. «Апостроф» розповідає все, що відомо на даний момент.

Коронавірус COVID-19 розділився на два штами — більш агресивний (L) і менш агресивний (S). Вчені з Пекінського і Шанхайського університетів і Академії наук Китаю заявляють, що перший тип поширювався на ранніх стадіях спалахи вірусу в Ухані, але незабаром мутував і став менш агресивним. Саме з-за цього в Китаї хвороба пішла на спад.

За попередніми даними, мутація відбулася відносно недавно. Підтип L більш поширений і охоплює близько 70% досліджених штамів коронавіруса, а тому говорити про зниження рівня загрози поки рано.

Глава кафедри епідеміології і біостатистики Гонконзького університету Бен Каулінг і зовсім вважає, що Китаю загрожує нова хвиля епідемії смертельної коронавіруса.

За його словами, для поширення інфекції необхідно час. Вважається, що після другого місяця, якщо епідемія в країні поширюється з такою ж швидкістю і якщо не вжито ефективних заходів контролю, мова може йти вже про 10 тисяч випадків зараження, а протягом другого місяця почнуть з’являтися летальні випадки, число яких до кінця другого місяця може досягти 20-30.

Він акцентував, що вірус вдасться побороти в країнах з сильним лабораторним потенціалом і використанням «агресивної» програми тестування на захворювання. У менш розвинених країнах можливий сплеск числа хворих і поява летальних випадків.

Небезпеки зараження і летального результату від коронавіруса більше схильні чоловіки, у жінок же ймовірність загибелі майже в два рази менше.

Китайські вчені кажуть, що смертність серед чоловіків вище — 2,8% проти 1,7% серед жінок. Цифри ґрунтуються на медкартах пацієнтів, і вибірка може не відображати масштаби спалаху. Однак подібне помічали і раніше.

Ситуація в Україні

3 березня в Україні підтвердили перший випадок зараження смертельними коронавірусом — захворювання виявили у Чернівцях. Заражений чоловік приїхав в Україну на машині з Румунії. Перед цим він відвідував Італію.

Українця терміново госпіталізували, забрали в лікарню і його дружину. За словами медиків, стан зараженого задовільний, спостерігається позитивна динаміка. У його дружини симптомів смертельного коронавіруса немає.





Фото лікарні, де лікують українця, підхопив коронавірус

Станом на середу, 4 березня, в Україні на дослідження передали 6 підозр на коронавірус, ці люди також були ізольовані. 4 березня в лікарні з підозрою на COVID-19 забрали ще двох осіб.

Після госпіталізації людей з підозрою на коронавірус в Україні медики утилізують одяг

У Чернівецькій області, де перебуває на лікуванні перший хворий коронавірусом в Україні, оголошений карантин для всіх навчальних закладів, заявив голова Чернівецької обласної держадміністрації Сергій Осачук. За його словами, найближчим часом відбудеться засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому буде ухвалено рішення про введення режиму карантину для всіх дошкільних навчальних закладів, для шкіл, а також вищих навчальних закладів.

У той же час у ВООЗ заявили, що, швидше за все, в Україні буде зафіксовано багато випадків зараження COVID-19, проте країна готова боротися з хворобою.

Пекло в Італії

В Італії кількість випадків захворювання коронавірусом досягло 2706, а кількість померлих — 107 осіб. Відзначається, що 276 пацієнтів одужали.

«1346 пацієнтів госпіталізовано з симптомами, 295 знаходяться в реанімації, а 1065 знаходяться в ізоляції в своїх будинках», — йдеться в заяві Міністерства охорони здоров’я Італії.

Більшість заражень (1497) і смертей (73) відбулося в північній частині Ломбардії, де вперше спалахнула епідемія 21 лютого.

У зв’язку зі стрімким поширенням хвороби в Італії уряд оголосив про надзвичайні заходи — школи та університети по всій країні будуть закриті з 5 принаймні до 15 березня. Указ влади наказує «призупинення подій будь-якого характеру, які тягнуть за собою концентрацію людей». Скасовані всі великі спортивні заходи, в тому числі футбольні матчі.

Місцеві жителі публікують в соцмережах фото порожніх полиць в магазинах. Італійці скаржаться, що в аптеках немає антисептиків, парацетамолу і масок. Населення скуповує все, що може, оскільки люди бояться, що будуть замкнені у своїх будинках.

Що відбувається в інших країнах

У Південній Кореї зареєстровано 5621 хворих, померли 32 людини, в Ірані – 2922, померли 92.

Більше 100 заразилися зареєстровані в Японії (померли 12), у Франції — 285, померли четверо, 240 випадків зараження в Німеччині, 151 випадок — в Іспанії (одна людина померла), 112 випадків — в Сінгапурі, 104 – в Гонконзі.

У Лос-Анджелесі і штаті Каліфорнія в США в цей час оголосили надзвичайний стан. Там додалося ще 6 випадків зараження і одна смерть. З-за цього люди масово кинулися в магазини.

З полиць зникає все.

В Європі коронавірус поки не торкнувся всього 4 країн з 27: не підтвердили захворювання Словаччина, Болгарія, Кіпр і Мальта.

У Словенії Міністерство охорони здоров’я ввечері, 4 березня, повідомило про першому випадку зараження. Пацієнт повернувся з Марокко через Італію, в даний час він госпіталізований в інфекційну клініку в Любляні.

Обстановка в Китаї

У Китаї захворіли вже 80270 людина. Протягом середи, 4 березня, кількість заражених в інших країнах досягло 14 482 тисяч, збільшившись за добу на 2514. Одужали вже більше 53 тисяч пацієнтів.

Тим не менш, є привід бити тривогу. Коронавірус COVID-2019 забрав життя жителя міста Ухань через кілька днів після того, як його виписали з лікарні. Відомо, що 36-річний чоловік на ім’я Лі Лян переніс захворювання і видужав, його виписали з лікарні.

Однак через кілька днів пацієнт знову відчув погіршення самопочуття — у нього з’явилася сухість у горлі, нудота і інші симптоми. Як розповіла дружина Чи Ляна, він заразився коронавірусом на початку лютого.

12 лютого його госпіталізували з легкими та середніми симптомами. Він отримав необхідне лікування — і через два тижні лікарі виписали його з лікарні, так як він повністю одужав. 2 березня йому знову стало погано, і він повторно звернувся до лікарів. Лян поскаржився на сухість в горлі і нудоту. Увечері 2 березня пацієнт несподівано помер. У висновку лікарів зазначено, що житель Уханя помер через коронавіруса COVID-2019.

Медики даної лікарні в Ухани зазначили, що це не перший пацієнт, який звертається з повторними симптомами коронавіруса після повного одужання. В екстреному повідомленні лікарів сказано, що в лікарні почнуть проводити тести на антитіла коронавіруса всім пацієнтам, яких збираються виписувати.