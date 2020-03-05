Глобальна пандемія через 30 днів. Що творить коронавірус у всьому світі

Коронавірус Covid-2019 поступово став головною причиною зростаючого божевілля на планеті. Число заражених і хворих впевнено рухається до 100 000

Бюрократія проти вірусу

При цьому треба сказати, що всі країни сходять з розуму з-за цього вірусу по-своєму. Самий цікавий випадок – Сінгапур. Це авторитарна країна з дуже ефективною бюрократією і системою стеження за населенням. Кожна людина там враховано і знаходиться під контролем. Жодна миша не проскочить, пише у своєму блозі на НВ Іван Яковина.

Коли там стали з’являтися перші хворі, влада моментально їх виявляли і дізнавалися хто, де, з ким і наскільки близько спілкувався. Тих, хто намагався щось сховати, тут же виводили на чисту воду. В результаті допитливою і ретельної роботи Сінгапур знайшов взагалі всіх хворих і заражених.

Їх відправили до лікарні, в карантин. Всі вони були під постійним наглядом лікарів. Ні одного запущеного випадку не було. В результаті з 110 випадків зараження не померла жодна людина, майже всі видужали.

Звичайно, зараз туди можуть завезти вірус ззовні, але Сінгапур повністю готовий до його зустрічі. Всі служби точно знають, що і як робити, якщо з’явиться загроза.

Сектанти проти суспільства

Південна Корея, де живе 50 млн чоловік, зіткнулася з більш складною ситуацією. Там вірус пішов гуляти серед членів таємного християнського культу. Це настільки секретна організація, що віруючі навіть своїм сім’ям не кажуть, що складаються в ній. Раніше ніхто не звертав уваги на їх таємничість, але зараз вона стала проблемою.

Ця секта стала головним розсадником хвороби. Місцевій владі доводилося вести цілі серйозні розслідування, щоб з’ясувати, хто в ній перебуває. Крім цього, південнокорейці щодня проводять десятки тисяч тестів, щоб знайти взагалі всіх заражених.

Цим пояснюється дуже велику кількість знайдених там хворих – більше 5 тисяч осіб 31 померлого. Але це число свідчить про ретельності та скрупульозності корейців, а зовсім не про те, що там якась особливо сильна епідемія. Швидше, навпаки. Корейці всіх своїх хворих знайдуть, ізолюють і зупинять вірус.

Епідемія проти влади

Сажем, ситуація в Ірані зараз набагато гірше. Хоча хворих офіційно в два рази менше – всього 2300 осіб, померлих, навпаки, в два рази більше, ніж у Кореї – 77.

За повідомленнями, що надходять з Ірану уривчастими відомостями, можна сказати, що там справжній дурдом. По інтернету гуляють дані про те, що захворіли вже десятки тисяч людей, а померли сотні.

Інформація про те, що справа зовсім погано, отримує непряме підтвердження: точно відомо, що вже захворіли десятки депутатів, міністри і заступники міністрів, інші високі чиновники і навіть віце-президент.

Розумно припустити, що якщо вже ці хворіють, то простий народ і поготів! З-за всього цього люди бояться виходити на вулиці. Міста стоять пустими. Всі постійно миють руки і працюють з дому. З-за цього злетіли обсяги споживання води та інтернет-трафік.

На боротьбу з коронавірусом влади мобілізовано 300 тисяч військовослужбовців. Але я боюся, що ці солдати самі скоро підуть, – вірус особливо добре розлітається в місцях типу мечетей і казарм.

Чесно кажучи, я думаю, що ця епідемія може призвести до зміни влади в Ірані. Надто вже неефективною виявилася ця влада в боротьбі з реальним кризою. Якщо загиблих буде досить багато, то аятолли пригадають все і відразу.

Здоровий глузд проти гуманізму

В Європі диких провалів у роботі влади як ніби немає. Медицина хороша, а проблеми вирішуються по мірі надходження. Але все ж і там є дещо дивне.

Європейці – гуманісти. Вони не можуть так просто відібрати у людини всі його права і посадити його під замок тільки на тій підставі, що він – підозрюваний носій вірусу.

З-за гуманізму і примату прав людини в Європі майже неможливо організувати жорсткий карантин, як в Сінгапурі, наприклад. Дуже складно, по суті, писати колективну відповідальність, заганяючи в ізоляцію і окремих людей, і цілі селища.

З-за цього, я думаю, зупинити хворобу в Європі не вийде. Напевно, це можна буде вважати платою за права людини і демократію. Втім, хворих європейців хоча б будуть лікувати. А ось про росіян такого не скажеш.

Путін і порожнеча

Росія на початку цієї епідемії показала себе унікальною країною. Незважаючи на величезну кордон з Китаєм, незважаючи на мільйонну китайську діаспору, незважаючи на активну транспортне сполучення з КНР, хворих росіян два місяці взагалі не було. Тільки на початку березня в Москві з’явився один.

При цьому Кремль був зайнятий війною в Сирії, то виборами в Америці, то місцевими опозиціонерами, то зміною конституції. Але ніяк не будівництвом заслону для епідемії, що вирує у сусідній країні.

Російська влада досі роблять вигляд, що в країні хворих немає, хоча хворих росіян вже відловлюють в інших країнах. Наприклад, в ОАЕ 3 березня знайшли відразу двох!

Я припускаю, що Путін і справді вірить у те, що в Росії епідемії немає. Зараз він захоплений передачею влади від себе собі ж. Він зовсім не хоче нічого знати про якийсь там епідемії.

Відповідно, в Росії просто ніхто не робить тестів на коронавірус. Геніальне рішення! Немає тестів — немає і хворих. А якщо немає хворих, то немає і епідемії! Все нормально.

Проблема, однак, у тому, що хворі є. Зараз у місцевих ЗМІ вже називають цифру в 20 тисяч чоловік. Я думаю, що може бути і більше, оскільки ніхто ніяких заходів протидії епідемії не вводить, щоб не злити царя.

Відповідно, показники там будуть тільки рости. І в якийсь момент лікарні почнуть задихатися у хворих з вірусною пневмонією. Приховувати масову епідемію в Росії вже не вийде.

Росіянам, звичайно, добре промили мізки. Але навіть вони почнуть щось підозрювати, коли всюди масово почнуть вмирати спочатку люди похилого віку, а потім люди середніх років.

Зараз же там ставлять божевільний експеримент на людях: «Що буде, якщо ціла країна буде жити з коронавірусом так, ніби його немає?». Я не медик, але щось мені підказує, що нічим хорошим це не закінчиться.

Трамп поспішає на допомогу

Якщо кому цікаво, коли саме в Росії стануть помітні ознаки масштабної епідемії, то можу повідомити: приблизно через місяць. Це оцінка не моя, а міністерства оборони США. Днями журнал «Newsweek» отримав доступ до секретної аналітики Пентагону коронавирусу. У цьому документі сказано, що вже через 30 днів у всьому світі вируватиме глобальна пандемія.

Автори документа, мабуть, спочатку злякалися своїх висновків і написали, що ця загроза не точна, а «вельми ймовірна». Але потім подумали і дописали, що вона неминуча.

Президент США Дональд Трамп дуже незадоволений. Він розуміє, що епідемія може позбавити його місця в Білому домі. Швидке зростання економіки — це головне та єдине його досягнення на посаді президента.

А з-за коронавіруса ВВП всього світу пішов на спад. Люди не ходять на роботу, не подорожують, не витрачають гроші, а сидять по домівках і бояться. Для бізнесу і економіки — це дуже погано.

Якщо вірус швидко не зупинити, то він погубить економічні досягнення Трампа і позбавить його президентського поста. Тому господар Білого дому спочатку всім брехав, що епідемії в США немає, потім брехав, що вона під повним контролем. Зараз він сподівається на те, що прийде весна, тепло, і вірус відступить сам.

Може таке бути? Може. Чи буде? Не знаю. І ніхто не знає. Ситуації бувають різні. Вірус смертоносного іспанського грипу в 1918 році прийшов у світ навесні, але потім зник на літо. Однак восени він повернувся і заразив третина населення нашої планети. При цьому майже 5% її жителів іспанку не пережили і померли. Вона забрала більше життів, ніж Перша світова війна.

Зараз медицина набагато краще, ніж була тоді, але небезпека все одно не дорівнює нулю. І очолити боротьбу проти нової напасті повинні, звичайно, США — найбагатша і технологічно розвинена країна світу.

Проте ніяких ознак глобального лідерства з її сторони поки не видно. Швидше, навпаки. Дональд Трамп призначив відповідальним за боротьбу з коронавірусом свого віце-президента Майка Пенси.

В області медицини про нього відомо небагато. По-перше, він допоміг поширенню Вірусу імунодефіциту людини в штаті Індіана, яким раніше керував, а також офіційно заявив на весь світ, що куріння не несе ніяких ризиків для здоров’я людини. Висновки робіть самі.

Іван ЯКОВИНА