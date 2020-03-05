Twitter тестує аналог історій в Instagram

Twitter почав тестувати нову функцію Fleets, яка є аналогом історій в Instagram. Поки функція доступна лише для користувачів у Бразилії, повідомляє hromadske з посиланням на блозг соцмережі.

Fleets зникають через 24 години, їх не можна ретвітнути, лайкнути чи публічно прокоментувати. На Fleets можна відреагувати емодзі чи особистим повідомленням. У Fleets можна додати текст, фото, відео та анімацію.

«Бразилія одна з країн, де люди найбільше використовують Twitter. Ми раді протестувати нову функцію саме тут. Під час тестування ми дізнаємось, як нова функція змінює взаємодії в Twitter та чи дозволяє Fleets ділитися думками вільніше», – зазначили у компанії.

Бразильські користувачі зможуть випробувати Fleets з’явиться у додатку Twitter для iOS або Android.