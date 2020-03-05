Составлен рейтинг идеальных автомобилей для новичков

Многие начинающие водители, у которых хватает финансов, хотят сразу ездить на больших внедорожниках, кроссоверах, пикапах или спорткарах. Но при выборе первого автомобиля нужно учитывать некоторые особые моменты. Предлагаем вашему вниманию список автомобилей, которые на наш взгляд отлично подойдут новичкам.

Прежде всего, следует обратить внимание на Renault Logan. Этот автомобиль продается по доступной цене. У него надежные и неприхотливые моторы. Салон просторный, а багажник – вместительный.

Водителям, которые только недавно получили права, можно попробовать свои силы на компактном кроссовере Renault Duster. Это самый недорогой кроссовер в своем сегменте.

Для женщин или мужчин небольшого роста подойдет Kia Picanto, ведь это маленький хэтчбек. Его длина всего 3595 мм. В линейку двигателей входит 1,0 л бензиновый агрегат мощностью 67 л.с. и 1,2 л бензиновый мотор мощностью 84 л.с. Объем багажника – 255 л, а если сложить задние сиденья, то 1010 л. Это удобный и экономичный автомобиль.

В качестве первого автомобиля нужно рассмотреть еще немецкий Volkswagen Polo. У него высокого качества лакокрасочное покрытие и антикоррозионная обработка. 1,6 л двигатель достаточно надежен, 6-ступенчатый автомат завоевал хорошую репутацию, все элементы подвески имеют неплохой ресурс. К тому же его салон на фоне конкурентов смотрится выигрышно.

Новичкам также рекомендуем присмотреться к Skoda Rapid. У него доступная цена, большой выбор дополнительного оборудования, качественное лакокрасочное покрытие. К тому же багажник просто огромен – 550 л.

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