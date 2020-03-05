The Hill: Держдепартамент дасть Україні 8 мільйонів доларів на кібербезпеку

Держдепартамент оголосив, що США дадуть Україні 8 мільйонів доларів в якості допомоги у сфері кібербезпеки.

Гроші будуть виділені в рамках «кібер-діалогу», проведеного в Києві між високопосадовцями обох країн.

8 мільйонів доларів підуть на фінансування нового проекту, спонсором якого виступає USAID.

Загалом, проект збирається залучити 38 мільйонів доларів впродовж наступних чотирьох років з метою збільшити можливості України у сфері кібербезпеки.

Зокрема, йдеться про розвиток спеціалістів й проведення регуляторних реформ.

Раніше, в 2017 році США дали Україні 10 мільйонів доларів, які теж пішли на допомогу у сфері кібербезпеки. Кошти так само були виділені після відповідного діалогу представників обох країн, які зустрічалися в 2018 році для перегляду спільних проектів у сфері.

У своїй заяві Держдепартамент заявив, що останній діалог на цю тему мав на меті повторно підтвердити «нашу спільну рішучість у гарантуванні відкритого, сумісного, надійного й безпечного кіберпростору, в якому всі країни поводяться відповідально».

У зустрічі з українськими чиновниками брали доля чинній заступник голови місії посольства США в Києві Джозеф Пеннінгтон, чиновники з ФБР, а також з міністерств оборони, енергетики, внутрішніх справ й фінансів США.

Сторони обговорили проблеми безпеки, пов’язані зі зміцненням захисту важливої інфраструктури від кібератак, захищеність мереж 5G, а також плани реагування на кібератаки.

Нове фінансування було виділене через два місяці після того, як нова українська влада попросила ФБР про допомогу в розслідуванні атаки російських хакерів проти української газової компанії Burisma.

Остання опинилася в епіцентрі скандалу на тлі процедури імпічменту президента Дональда Трампа, яка була запущена після повідомлення невідомого інформатора про спроби лідера США натиснути на свого українського колегу Володимира Зеленського.

Трамп нібито вимагав від президента України почати розслідування проти колишнього віце-президента Джо Байдена і його сіна Гантера, який працював на Burisma у 2014-2019 роках.