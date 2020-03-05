У Лондоні у російського олігарха відібрали паспорти Росії та Кіпру

Британський суд зобов’язав засновника TCS Group Holding Олега Тинькова здати документи, що посвідчують особу.

У судових матеріалах сказано, що кіпрське посвідчення особи було утримано поліцією, а російський паспорт повинен був бути зданий до 16:00 2 березня, пише Guildhall.

Як уточнює РБК, посилаючись на представника Вестмінстерського магістратського суду, у Тинькова також вилучено документ, що підтверджує резидентство в Італії.

Раніше стало відомо, що Олег Тиньков може бути переданий США.

В кінці лютого 2020 року TCS Group Holding повідомила, що податкове управління США ініціював слухання про сплату податків стосовно Олега Тинькова.

2 березня у компанії розповіли, що Тинькова звільнили під заставу в рамках справи, але він повинен знаходитися в Лондоні до закінчення судового спору.

За даними британського видання Sunday Express, Тиньков вніс заставу в розмірі 20 млн фунтів стерлінгів (близько $25,7 млн), здав свої паспорти, повинен відзначатися в поліції і не зможе покидати Лондон.

Представник суду підтвердив РБК, що умови застави передбачають надання забезпечення у розмірі 20 млн фунтів, передачу ідентифікаційних карт і паспорта.

Тиньков зобов’язаний проживати в Лондоні, відзначатися в поліції, комендантська година з 19:00 до 7:00 передбачає носіння електронного маячка, додав він.

Як пише видання, податкову цікавить період з 28 жовтня 2013 року по 26 вересня 2019 року. Тоді Тиньков «нечесно і маючи намір тим самим отримати вигоду для себе або іншої особи» зробив і підписав «підроблену податкову декларацію», заяву та документ, які занизили його дохід і стан в 2013 році» перед владою США, йдеться у судових документах.

Представник суду підтвердив ці відомості.

Опитані виданням експерти вважають, що мова у звинуваченнях може йти про надання недостовірних даних у податковій декларації.

Претензії також можуть бути пов’язані з податком на экспатриацию, який застосовується для осіб, у яких в тому числі розмір загального особистого стану на дату виходу з громадянства США або припинення американської податкової резидентності перевищує $2 млн.

Тиньков повинен був подати податкові декларації і підтвердити належне виконання всіх податкових обов’язків за останні п’ять років до дати виходу з громадянства, кажуть експерти.