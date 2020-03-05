Коронавірус запідозрили ще у 10 українців

Ще двох буковинців 5 березня госпіталізували в інфекційне відділення з підозрою на коронавірус. Напередодні вони подорожували по Італії.

Про це повідомили на сторінці у Facebook Чернівецької обласної державної адміністрації. Всього в Україні перевіряють наявність вірусу у 10 осіб.

Зазначимо, що у Чернівцях, де підтвердили перший випадок зараження коронавірусом, не будуть закривати дитсадки і школи на карантин. Разом з тим головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що досліджується ще близько 10 зразків, в яких за симптомами може бути підозра на коронавирусную інфекцію.

«Але ми не будемо говорити про діагноз, поки не буде чіткого підтвердження з лабораторії», – сказав він.

Головний санлікар також анонсував обмеження розповсюдження вірусу.

«Найближчим часом ми, на жаль, будемо змушені вводити обмежувальні протиепідемічні заходи. Ми будемо забороняти проведення масових заходів, конференцій і спортивних заходів. Будемо закривати тимчасово школи, щоб зменшити масові скупчення людей», – заявив Ляшко.

Нагадаємо, кількість заражених коронавірусом в світі в четвер, 5 березня, наблизилося до 95 тисяч. 3249 осіб померли.

Карта поширення коронавіруса в світі: