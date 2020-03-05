Путін і Ердоган домовилися про припинення вогню в Ідлібі: деталі зустрічі

Президенти Туреччини та Росії Реджеп Ердоган і Володимир Путін домовилися про припинення вогню в сирійській провінції Ідліб.

Глави держав узгодили спільний документ по врегулюванню ситуації в Сирії, який стане основною для врегулювання загострення конфлікту в провінції Ідліб.

Країни домовилися про введення режиму припинення вогню в Ідлібі з 00.00 п’ятниці. При цьому Анкара залишає за собою право відповідати на дії сирійських урядових сил.

Угода включає три пункти:

припинення всіх бойових дій за існуючої лінії дотику з півночі 6 березня,

Росія і Туреччина створюють коридор безпеки шириною шість кілометрів на північ і південь від траси М-4 у Сирії,

Росія і Туреччина з 15 березня починають спільне патрулювання вздовж траси М-4.

Nрасса М-4 є кордоном між збройними силами Туреччини і урядовою армією Сирії

За словами Ердогана, Туреччина і Росія в найкоротші терміни забезпечать режим припинення вогню, слідом за чим будуть зроблені інші кроки, узгоджені сторонами. Про це пише «Анадолу».

При цьому турецький президент уточнив, що Анкара залишає за собою право наносити потужні удари у відповідь будь-які атаки прихильників Башара Асада.

Також Ердоган високо оцінив взаємодію між Москвою щодо ситуації в Сирії. «Дух співпраці між Туреччиною і Росією вніс безпрецедентний внесок у міжнародні зусилля з припинення конфлікту в Сирії», – сказав він.

У свою чергу Путін висловив упевненість, що досягнуті домовленості стануть основою для врегулювання ситуації в Ідлібі.

Переговори президентів у вузькому і розширеному складах тривали в Кремлі 5 годин і 40 хвилин.